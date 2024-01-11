Запуск китайського супутника викликав передвиборну політичну "бурю" на Тайвані

Запуск супутника. Фото: АР

Запуск китайського супутника, який пролетів над Тайванем і викликав помилкову тривогу про повітряний наліт, врешті-решт став причиною політичної бурі на острові. Там спалахнули побоювання щодо мотивів Китаю буквально за кілька днів до президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

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Адміністрація президента Тайваню заявила, що не вважає запуск китайського супутника, ракета якого пролетіла над південним островом, спробою втручання напередодні виборів, але основна опозиційна партія запитала, чому було оголошено попередження.

Як відомо, у вівторок уряд опублікував помилкове попередження про повітряний наліт після того, як китайська ракета з науковим супутником пролетіла над південним Тайванем на висоті понад 500 км. Пізніше Міністерство оборони вибачилося за неправильний переклад англійською мовою слова "ракета".

До цього Тайвань, який Китай розглядає як свою територію, неодноразово звинувачував Пекін у спробі втрутитися в голосування, чи то військовими, політичними, економічними чи іншими способами.

"Ця інформація була заснована на праві людей знати та не допускати неправильного розуміння громадськості. У той же час, якщо будуть виявлені уламки, їх можна буде передати відповідним органам. Це те, що слід зробити", — сказав кандидат у президенти від правлячої партії Лай Цзін-те.

Управління у справах Тайваню Китаю заявило у агентству, що запуск супутника є регулярним щорічним заходом і не має "нічого спільного з виборами на Тайвані".

Разом з тим, найбільша опозиційна партія Тайваню розкритикувала уряд, заявивши, що попередження, випущене у зв'язку із запуском супутника, "не має стати інструментом виборів".

"Це схоже на те, як Демократична прогресивна партія (ДПП) нещодавно охарактеризувала все як втручання Китаю у вибори. Це ще один новий крок так званого китайського втручання у вибори", — заявив лідер політсили Ерік Чу.

А прес-секретар віце-президента Лая Чінг-те, кандидата в президенти від правлячої ДПП Вінсент Чао заявив, що попередження має вирішальне значення для інформування та заспокоєння громадян.

"Демократичне та вільне суспільство має мати відкрите та прозоре міністерство оборони. Наші національні проблеми, особливо національна безпека, не мають ставати політичним інструментом", — сказав Чао.

Міністерство оборони Тайваню заявило у своїй заяві, що винесення попередження було засноване на міркуваннях національної безпеки та не було "абсолютно жодного політичного втручання".

Нагадаємо, голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у своєму новорічному зверненні заявив, про "воззʼєднання" Китаю з Тайванем. Він акцентував, що ця подія неминуча.

Додамо, наприкінці грудня міністерство економіки Тайваню оголосило про розширення переліку заборонених до експорту товарів до Росії та Білорусі. Це рішення спрямоване на запобігання використанню тайванських технологічних виробів у військових цілях.