Запуск китайского спутника вызвал предвыборную политическую "бурю" на Тайване

Запуск спутника. Фото: АР

Запуск китайского спутника, пролетевшего над Тайванем и вызвавший ложную тревогу о воздушном налете, в конце концов стал причиной политической "бури" на острове. Там вспыхнули опасения по поводу мотивов Китая буквально за несколько дней до президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

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Администрация президента Тайваня заявила, что не считает запуск китайского спутника, ракета которого пролетела над южным островом, попыткой вмешательства в преддверии выборов, но основная оппозиционная партия спросила, почему было объявлено предупреждение.

Как известно, во вторник правительство опубликовало ошибочное предупреждение о воздушном налете после того, как китайская ракета с научным спутником пролетела над южным Тайванем на высоте более 500 км. Позже Министерство обороны принесло извинения за неправильный перевод на английский язык слова "ракета".

До этого Тайвань, который Китай рассматривает как свою территорию, неоднократно обвинял Пекин в попытке вмешаться в голосование, будь то военными, политическими, экономическими или другими способами.

"Эта информация была основана на праве людей знать и не допускать неправильного понимания общественности. В то же время, если будут обнаружены обломки, их можно будет передать соответствующим органам. Это то, что следует сделать", — сказал кандидат в президенты от правящей партии Лай Цзин-то.

Управление по делам Тайваня Китая заявило в агентстве, что запуск спутника является регулярной ежегодной мерой и не имеет "ничего общего с выборами на Тайване".

Вместе с тем крупнейшая оппозиционная партия Тайваня раскритиковала правительство, заявив, что предупреждение, выпущенное в связи с запуском спутника, "не должно стать инструментом выборов".

"Это сродни тому, как Демократическая прогрессивная партия (ДПП) недавно охарактеризовала все как вмешательство Китая в выборы. Это еще один новый шаг так называемого китайского вмешательства в выборы", — заявил лидер политсилы Эрик Чу.

А пресс-секретарь вице-президента Лая Чинг-то, кандидата в президенты от правящей ГЧП Винсент Чао заявил, что предупреждение имеет решающее значение для информирования и успокоения граждан.

"Демократическое и свободное общество должно иметь открытое и прозрачное министерство обороны. Наши национальные проблемы, особенно национальная безопасность, не должны становиться политическим инструментом", — сказал Чао.

Министерство обороны Тайваня заявило в своем заявлении, что вынесение предупреждения было основано на соображениях национальной безопасности и не было "совершенно никакого политического вмешательства".

Напомним, глава Китайской народной республики Си Цзиньпин в своем новогоднем обращении заявил, о "воссоединении" Китая с Тайванем. Он акцентировал, что это событие неизбежно.

Добавим, в конце декабря министерство экономики Тайваня объявило о расширении перечня запрещенных к экспорту товаров в Россию и Белоруссию. Это решение направлено на предотвращение использования тайваньских технологических изделий в военных целях.