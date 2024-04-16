Замовив вбивство на підгрунті ревнощів — яке покарання отримав буковинець
У Чернівцях засудили 42-річного зловмисника, який на підгрунті ревнощів замовив вбивство чоловіка своєї колишньої співмешканки. Фігурант проведе у в'язниці 10 років.
Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.
Що відомо про замовне вбивство
Зазначається, що інцидент стався ще у 2022 році. Тоді обвинувачений замовив вбивство цивільного чоловіка своєї колишньої співмешканки. "Виконавцю" замовлення фігурант дав у аванс свій автомобіль марки Volkswagen Passat, а після — обіцяв доплатити йому ще 20 тисяч гривень.
Відомо, що сам "виконавець" звернувся до правоохоронців, тож, всі подальші дії відбувались під їхнім контролем.
16 червня 2022-го Нацполіція оприлюднила повідомлення з проханням розпізнати особу чоловіка, якого знайшли зі слідами насильницької смерті. Підозрюваний, своєю чергою, зрозумів, що злочин довели до кінця та покинув своє місце проживання. Однак фігуранта затримали у квартирі його знайомої.
Доля фігуранта
Сам обвинувачений свою вину визнав повністю. За гратами він проведе 10 років.
Нагадаємо, на Одещині чоловік вбив власного сина.
До слова, у Києві Печерський районний суд відправив правоохоронця, підозрюваного у вбивстві юнака на станції фунікулеру, під варту на 60 діб. Він пробуде в СІЗО до 5 червня.
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