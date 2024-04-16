Заказал убийство на основе ревности — какое наказание получил буковинец

Мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: Depositphotos

В Черновцах осудили 42-летнего злоумышленника, который на основе ревности заказал убийство мужчины своей бывшей сожительницы. Фигурант проведет в тюрьме 10 лет.

Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.

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Что известно о заказном убийстве

Отмечается, что инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда обвиняемый заказал убийство гражданского мужчины своей бывшей сожительници. "Исполнителю" заказа фигурант дал как аванс свой автомобиль марки Volkswagen Passat, а после — обещал доплатить ему еще 20 тысяч гривен.

Известно, что сам "исполнитель" обратился к правоохранителям, поэтому все дальнейшие действия происходили под их контролем.

16 июня 2022 года Нацполиция обнародовала сообщение с просьбой распознать личность мужчины, которого нашли со следами насильственной смерти. Подозреваемый, в свою очередь, понял, что преступление довели до конца и покинули свое место жительства. Однако фигуранта задержали в квартире его знакомой.

Судьба фигуранта

Сам обвиняемый свою вину признал полностью. За решеткой он проведет 10 лет.

Фигурант. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Напомним, в Одесской области мужчина убил собственного сына.

К слову, в Киеве Печерский районный суд отправил правоохранителя, подозреваемого в убийстве юноши на станции фуникулера, под стражу на 60 суток. Он пробудет в СИЗО до 5 июня.