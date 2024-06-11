Правоохоронці прокоментували інформацію про смерть колаборанта Мацегори у Росії

Ексмер Куп'янська Геннадій Мацегора. Фото: скриншот з відео

У російському місті Старий Оскол невідомі здійснили замах на колаборанта з України Геннадія Мацегору. Раніше він обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області.

На інформацію про ймовірну смерть зрадника відреагували в ГУР та обласній прокуратурі у коментарі для Суспільного у вівторок, 11 червня.

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Як відомо, 7 червня було здійснено замах на зрадника Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області та перебував у партії ОПЗЖ. Ще на початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на повну співпрацю з російськими окупантами.

Водночас у соцмережах з'явилася новина про нібито смерть колаборанта в Росії. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наразі немає підтвердженої інформації щодо цього. А в українських спецслужбах вважають, що ця новина може бути частиною інформаційної операції російських спецслужб.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що судовий процес стосовно держзради ексмера Куп'янська триватиме, доки його смерть не буде офіційно встановлена.

"Повинно бути українське свідоцтво про смерть оформлено відповідним чином його родичами або вповноваженими особами. Факт того, що десь будуть класти труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи", — сказав речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Тому в правоохоронців немає жодних підстав для закриття справи про держзраду колишнього чиновника. На його думку, також не виключається факт, що це може бути сплановано самим Мацегорою, аби змінити прізвище та імʼя і пізніше зʼявитись десь в іншій країні.

Раніше ми писали, що у червні 2022 року тодішній мер Куп'янська Мацегора публічно оголосив про підписання документа, який передбачав створення окупаційної адміністрації в Харкові.

Крім того, на Харківщині завдяки зусиллям СБУ до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів.