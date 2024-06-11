Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Замах на ексмера Куп'янська Мацегору в Росії — в ГУР та прокуратурі відповіли, чи помер зрадник arrow

Замах на ексмера Куп'янська Мацегору в Росії — в ГУР та прокуратурі відповіли, чи помер зрадник

11 червня 2024 19:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Правоохоронці прокоментували інформацію про смерть колаборанта Мацегори у Росії
Ексмер Куп'янська Геннадій Мацегора. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському місті Старий Оскол невідомі здійснили замах на колаборанта з України Геннадія Мацегору. Раніше він обіймав посаду міського голови Куп'янська Харківської області.

На інформацію про ймовірну смерть зрадника відреагували в ГУР та обласній прокуратурі у коментарі для Суспільного у вівторок, 11 червня.

Читайте також:

Смерть Мацегори у Росії

Як відомо, 7 червня було здійснено замах на зрадника Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області та перебував у партії ОПЗЖ. Ще на початку повномасштабного вторгнення він добровільно пішов на повну співпрацю з російськими окупантами. 

Водночас у соцмережах з'явилася новина про нібито смерть колаборанта в Росії. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що наразі немає підтвердженої інформації щодо цього. А в українських спецслужбах вважають, що ця новина може бути частиною інформаційної операції російських спецслужб.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що судовий процес стосовно держзради ексмера Куп'янська триватиме, доки його смерть не буде офіційно встановлена.

"Повинно бути українське свідоцтво про смерть оформлено відповідним чином його родичами або вповноваженими особами. Факт того, що десь будуть класти труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи", — сказав речник прокуратури Дмитро Чубенко.

Тому в правоохоронців немає жодних підстав для закриття справи про держзраду колишнього чиновника. На його думку, також не виключається факт, що це може бути сплановано самим Мацегорою, аби змінити прізвище та імʼя і пізніше зʼявитись десь в іншій країні.

Раніше ми писали, що у червні 2022 року тодішній мер Куп'янська Мацегора публічно оголосив про підписання документа, який передбачав створення окупаційної адміністрації в Харкові.

Крім того, на Харківщині завдяки зусиллям СБУ до 12 років ув'язнення було засуджено колаборанта, який під час окупації Куп’янська приєднався до "МВС" російських окупантів. 

смерть
вбивство
окупація
замах
прокуратура
Колаборант
Харківська область
ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна