Правоохранители прокомментировали информацию о смерти коллаборанта Мацегоры в России

Экс-мер Купянская Геннадий Мацегора. Фото: скриншот с видео

В российском городе Старый Оскол неизвестные совершили покушение на коллаборанта из Украины Геннадия Мацегору. Ранее он занимал должность городского головы Купянска Харьковской области.

На информацию о вероятной смерти изменника отреагировали в ГУР и областной прокуратуре в комментарии для Суспільного во вторник, 11 июня.

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Смерть Мацегоры в России

Как известно, 7 июня было совершено покушение на предателя Геннадия Мацегору, который занимал должность городского головы Купянска Харьковской области и находился в партии ОПЗЖ. Еще в начале полномасштабного вторжения он добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими оккупантами.

В то же время в соцсетях появилась новость о якобы смерти коллаборанта в России. Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что пока нет подтвержденной информации по этому поводу. А в украинских спецслужбах считают, что эта новость может являться частью информационной операции российских спецслужб.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что судебный процесс в отношении госизмены экс-мера Купянска будет продолжаться, пока его смерть не будет официально установлена.

"Должно быть украинское свидетельство о смерти оформлено соответствующим образом его родственниками или уполномоченными лицами. Факт того, что где-то будут класть гроб в землю, не свидетельствует никоим образом о смерти личности", — сказал спикер прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Поэтому у правоохранителей нет никаких оснований для закрытия дела о госизмене бывшего чиновника. По его мнению, также не исключается факт, что это может быть спланировано самим Мацегорой, чтобы изменить фамилию и имя и позже появиться где-то в другой стране.

Ранее мы писали, что в июне 2022 тогдашний мэр Купянская Мацегора публично объявил о подписании документа, который предусматривал создание оккупационной администрации в Харькове.

Кроме того, на Харьковщине благодаря усилиям СБУ к 12 годам заключения был приговорен коллаборант, который во время оккупации Купянска присоединился к "МВД" российских оккупантов.