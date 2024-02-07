Закон про тишу — до якої години можна шуміти вдома та що чекає за порушення

Ремонтні роботи вдома. Фото: Pexels

Ремонт, гучні гулянки та музика можуть заважати сусідам, якщо людина проживає у багатоквартирному будинку. Мешканцям варто дотримуватися певних правил, аби не зіткнутися з проблемами із законом.

Факти ICTV розповіли, до якої години можна шуміти вдома та що буде за порушення тиші.

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До якої година можна шуміти вдома

Юристи системи безоплатної правничої допомоги розповіли, що згідно з пунктом дев'ять Правил користування приміщеннями житлових будинків і гуртожитків, затверджених постановою КМУ від 8.10.1992 року №572 та ст. 24 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення, заборонено:

в період з 22:00 до 08:00 голосно співати й кричати, користуватися звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, запускати салюти, феєрверки, користуватись піротехнічними засобами;

проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом у робочі дні з 21:00 до 08:00, а також у святкові та неробочі дні;

До того ж власник чи орендар приміщення, в якому передбачається проведення ремонту, повинен повідомити мешканців будинку про початок ремонтних робіт.

У святкові та неробочі дні дозволяється проводити шумні роботи з 08:00 до 21:00 лише у випадку, якщо всі мешканці погодяться на це, і якщо рівень шуму не буде перевищувати санітарних норм.

Згідно зі ст. 24 Закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення, під час здійснення будь-яких видів діяльності шум не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

Що робити, якщо сусіди порушують тишу

Юристи зазначають, що у такому випадку варто викликати правоохоронців.

Поліцейські зафіксують факт порушення тиші та складуть протокол про адміністративне правопорушення. Він буде правовою підставою до подальшого покарання чи накладання штрафу.

Також мешканці будинку можуть звернутися з позовом до суду. Потерпіла особа має право подати позов про відшкодування моральної чи матеріальної шкоди, заподіяної постійним порушенням режиму тиші. Варто зазначити, щоб рішення суду було винесено на користь позивача, необхідно мати досить докази. Йдеться про звернення до поліції, показання сусідів, медичні довідки про завдання шкоди здоров’ю.

Зафіксувати порушення шуму можна такими способами:

протокол про адміністративне порушення, складений поліцією;

відео чи аудіозапис;

екологічна експертиза;

протоколи та акти Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Покарання за порушення режиму тиші

Стаття 182 КУпАП передбачає відповідальність за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях і тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На посадових осіб і громадян, які є основними суб'єктами господарювання, накладаються штрафи — від 15 до 30 мінімальних доходів.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, караються штрафом від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони вчинені особою, яку протягом одного року систематично притягували до адміністративних стягнень за таке саме порушення із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

На посадових осіб та громадян — суб'єктів господарської діяльності буде накладено штраф у розмірі від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією звуковідтворювальної апаратури, піротехнічних засобів, інших предметів порушення тиші.

Нагадаємо, метро у Києві почали готувати до ремонту після того, як у грудні 2023 року шість станцій закрили через підтоплення. Наразі працівники поліції відкрили провадження і винних у підтопленні тунелю не називали. Однак депутати Київради вже назвали прізвища тих, хто має нести відповідальність.