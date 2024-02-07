Закон о тишине — до которого часа можно шуметь дома и что ждет за нарушение

Ремонтные работы дома. Фото: Pexels

Ремонт, громкие гулянки и музыка могут мешать соседям, если человек проживает в многоквартирном доме. Жителям следует соблюдать определенные правила, чтобы не столкнуться с проблемами с законом.

Факты ICTV рассказали, до которого часа можно шуметь дома и что будет за нарушение тишины.

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До которого часа можно шуметь дома

Юристы системы бесплатной юридической помощи рассказали, что согласно пункту девять Правил пользования помещениями жилых домов и общежитий, утвержденных постановлением КМУ от 8.10.1992 №572 и ст. 24 Закона Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благосостояния населения, запрещено:

в период с 22:00 до 08:00 громко петь и кричать, пользоваться звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума, запускать салюты, фейерверки, пользоваться пиротехническими средствами;

проводить ремонтные работы, сопровождающиеся шумом в рабочие дни с 21:00 до 08:00, а также в праздничные и нерабочие дни.

К тому же собственник или арендатор помещения, в котором предусматривается проведение ремонта, должен сообщить жильцам дома о начале ремонтных работ.

В праздничные и нерабочие дни разрешается проводить шумные работы с 08:00 до 21:00 только в том случае, если все жители согласятся на это, и если уровень шума не будет превышать санитарных норм.

Согласно ст. 24 Закона Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благосостояния населения, при осуществлении каких-либо видов деятельности шум не должен превышать уровней, установленных санитарными нормами для соответствующего времени суток.

Что делать, если соседи нарушают тишину

Юристы отмечают, что в таком случае следует вызвать правоохранителей.

Полицейские зафиксируют факт нарушения тишины и составят протокол об административном правонарушении. Он будет правовым основанием для дальнейшего наказания или наложения штрафа.

Также жильцы могут обратиться с иском в суд. Потерпевшее лицо имеет право подать иск о возмещении морального или материального вреда, причиненного постоянным нарушением режима тишины. Стоит отметить, чтобы решение суда было вынесено в пользу истца, необходимо иметь достаточно доказательств. Речь идет об обращении в полицию, показания соседей, медицинские справки о нанесении вреда здоровью.

Зафиксировать нарушение шума можно следующими способами:

протокол об административном нарушении, составленный полицией;

видео или аудиозапись;

экологическая экспертиза;

протоколы и акты Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Наказание за нарушение режима тишины

Статья 182 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах и влечет за собой предупреждение или наложение штрафа на граждан от 5 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

На должностных лиц и граждан, являющихся основными субъектами хозяйствования, налагаются штрафы — от 15 до 30 минимальных доходов.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, наказываются штрафом от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, если они совершены лицом, которое в течение одного года систематически привлекали к административным взысканиям за такое же нарушение с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

На должностных лиц и граждан — субъектов хозяйственной деятельности будет наложен штраф в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией звуковоспроизводящей аппаратуры, пиротехнических средств, других предметов нарушения тишины.

Напомним, метро в Киеве начали готовить к ремонту после того, как в декабре 2023 года шесть станций закрыли из-за подтопления. Сотрудники полиции открыли производство и виновных в подтоплении тоннеля не называли. Однако депутаты Киевсовета уже назвали фамилии тех, кто должен нести ответственность.