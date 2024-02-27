Закликав Росію до вторгнення — Гордон оприлюднив розслідування про політтехнолога Петрова

Політтехнолог Володимир Петров. Фото: ISLND TV / YouTube

Журналіст Дмитро Гордон опублікував матеріал про політтехнолога Володимира Петрова, в якому навів докази того, що Петров просував кремлівські наративи. Зокрема, він різко висловлювався щодо подій на Майдані у 2014 році.

Про це йдеться у матеріалах розслідування Гордона.

Підривна діяльність пропагандиста Маркова

Журналіст наголосив, що Петров є організатором низки політичних скандалів і фігурантом кількох кримінальних справ. Також він балотувався у президенти 2019 року. Також він стверджував, що працює на Офіс президента, проте в ОП це заперечують.

"У 2012 року Петров вів кампанію для відомого одеського авторитета на прізвисько Марадона Ігоря Маркова, який хотів потрапити у Верховну Раду. Марков уже тоді пропагував російські імперські "цінності", із групою хуліганів бив одеситів, які вийшли на мітинг проти відновлення пам'ятника Катерині ІІ", — розповів Гордон.

Пост Петрова про Крим. Фото: скриншот

У листопаді 2013 Петров також висловлював негативне ставлення до подій на Майдані. Він облаяв учасників протестів, висловившись нецензурно на їхню адресу.

Після Революції гідності на дострокових виборах у Раду Петров допоміг перемогти Сергію Ківалову — високопоставленому регіоналу, ексголові ЦВК, з яким пов'язують фальсифікацію виборів 2004 року на користь Януковича.

Пост петрова на підтримку Азарова і Януковича. Фото: скриншот

У 2014 році, коли на Донбас увійшли російські війська, Петров знущався із заяв української влади, що РФ відкрито вторглася, каже Гордон.

"Із ким ми воювали пів року? Хто пів року бомбив Україну, хто пів року вбивав українських солдатів, кого пів року вбивали українські солдати? Незрозуміло. Пів року ми вий...бувалися перед Росією для того, щоб потім визнати, що санкції не працюють", — зухвало писав він.

Згодом Марков утік у Росію. У програмі пропагандиста Соловйова ще в 2018 році він закликав російські війська вторгнутися в Україну. Аргументував він це тим, що "приблизно 5 млн мешканців України є росіянами й чекають на порятунок із боку російського уряду".

Раніше Гордон заявив, що в Україні повинна бути одна офіційна мова — українська. Однак, у побуті люди мають право розмовляти тією, якою їм зручно.

Гордон також зазначив, що вважає вважає президента Володимира Зеленського героєм, адже, маючи можливість втекти на початку війни, він залишився в Україні. Він переконаний, що чинного президента неодноразово намагалися вбити.