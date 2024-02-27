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Призвал Россию к вторжению — Гордон обнародовал расследование о политтехнологе Петрове

27 февраля 2024 17:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Призвал Россию к вторжению — Гордон обнародовал расследование о политтехнологе Петрове
Политтехнолог Владимир Петров. Фото: ISLND TV/YouTube
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал материал о политтехнологе Владимире Петрове, в котором привел доказательства того, что Петров продвигал кремлевские нарративы. В частности, он резко высказывался по поводу событий на Майдане в 2014 году.

Об этом говорится в материалах расследования Гордона.

Подрывная деятельность пропагандиста Маркова

Журналист подчеркнул, что Петров является организатором ряда политических скандалов и фигурантом нескольких уголовных дел. Также он баллотировался в президенты в 2019 году. Также он утверждал, что работает на Офис президента, однако в ОП это отрицают.

"В 2012 году Петров вел кампанию для известного одесского авторитета по прозвищу Марадона Игоря Маркова, который хотел попасть в Верховную Раду. Марков уже тогда пропагандировал российские имперские "ценности", с группой хулиганов избивал одесситов, вышедших на митинг против восстановления памяти" II", — рассказал Гордон.

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Пост петрова о Крыме. Фото: скриншот

В ноябре 2013 года Петров также выражал негативное отношение к событиям на Майдане. Он обругал участников протестов, выразившись нецензурно в их адрес.

После революции достоинства на досрочных выборах в Раду Петров помог победить Сергею Кивалову — высокопоставленному регионалу, экспредседателю ЦИК, с которым связывают фальсификацию выборов 2004 года в пользу Януковича.

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Пост Петрова в поддержку Азарова и Януковича. Фото: скриншот

В 2014 году, когда на Донбасс вошли российские войска, Петров издевался над заявлениями украинских властей, что РФ открыто вторглась, говорит Гордон.

"С кем мы воевали пол года? Кто пол года бомбил Украину, кто пол года убивал украинских солдат, кого пол года убивали украинские солдаты? Непонятно. Пол года мы выбывали перед Россией для того, чтобы потом признать, что санкции не работают", — дерзко писал он.

Впоследствии Марков бежал в Россию. В программе пропагандиста Соловьева еще в 2018 году он призвал российские войска вторгнуться в Украину. Аргументировал он это тем, что "приблизительно 5 млн жителей Украины являются россиянами и ждут спасения со стороны российского правительства".

Ранее Гордон заявил, что в Украине должен быть один официальный язык - украинский. Однако в обиходе люди имеют право разговаривать той, которой им удобно.

Гордон также отметил, что считает президента Владимира Зеленского героем, ведь, имея возможность убежать в начале войны, он остался в Украине. Он убежден, что действующий Президент неоднократно пытался убить .

журналисты
Дмитрий Гордон
Украина
расследование
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