Захмарні суми — скільки за два роки виділялося грошей на існування політичних партій

Нардепи у Верховній Раді. Фото ілюстративне: УНІАН

Стало відомо, яку суму держбюджету було витрачено на існування українських політичних партій протягом останніх двох років. Загальні цифри виділених коштів становлять мільярди гривень.

Про це стало відомо зі статистики аналітичного сервісу YouControl.

Читайте також:

Скільки грошей отримали політичні партії за два роки

Зазначимо, що виділена з держбюджету сума на фінансування політфракцій визначається за 2% мінімальної зарплати, помноженої на кількість виборців, які голосували в останніх парламентських виборах. Гроші розподіляються між партіями пропорційно: тобто політсила з великою кількістю голосів, відповідно, отримує більше грошей.

Таким чином, до п'ятірки (або четвірки) партій з найбільшим фінансуванням увійшли:

"Слуга народу";

"Європейська солідарність";

"Батьківщина";

"Голос";

"Опозиційна платформа — За життя" (реорганізована).

Статистика державного фінансування політичних партій протягом двох років. Джерело: YouControl

Акцентуємо, що фінансування "Опозиційної платформи — За життя" припинили два роки тому через заборону партійної діяльності. Однак ще в січні реорганізована політсила отримала 25% загальної суми партійного держфінансування — 33,2 млн грн.

Перше місце у рейтингу посідає "Слуга народу": за два роки на її рахунки надійшло 1,2 млрд грн, переважно з держбюджету. 2022 року грошових внесків від осіб не було, а торік від двох фізосіб партія отримала 225 грн.

Водночас "Європейська солідарність", яка розмістилася на другому рядку, за два роки отримала 303 млн грн, в основному теж від держави. Як і партія "Батьківщина", яка на третьому місці: за два роки рахунок партії отримав із держбюджету 168,78 млн грн.

А от партія "Голос", на відміну від інших політсил, впродовж 2021-2023 років внаслідок низки порушень, виявлених НАЗК, не фінансувалася з держбюджету. Гроші почали надходити на рахунок партії лише торік: у першому фінансовому кварталі політсила отримала 29 млн грн державних коштів, а загальна сума протягом 2022-2023 років становила понад 200 тис. грн.

Нагадаємо, раніше ми проаналізували декларації голів комітетів Верховної Ради та з'ясували, хто з них більше сплатив податків до бюджету за 2022 рік.

У той же час народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні настала парламентська криза через повітряні тривоги та "інші причини".