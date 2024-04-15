Заоблачные суммы — сколько за два года выделялось денег на существование политических партий

Нардепы в Верховной Раде. Фото иллюстративное: УНИАН

Стало известно, какая сумма госбюджета была израсходована на существование украинских политических партий в течение последних двух лет. Общие цифры выделенных средств составляют миллиарды гривен.

Об этом стало известно по статистике аналитического сервиса YouControl.

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Отметим, что выделенная из госбюджета сумма на финансирование политфракций определяется за 2% минимальной зарплаты, умноженной на количество голосовавших в последних парламентских выборах избирателей. Деньги распределяются между партиями пропорционально: то есть политсила с большим количеством голосов, соответственно, получает больше денег.

Таким образом, в пятерку (или четверки) партий с наибольшим финансированием вошли:

"Слуга народа";

"Европейская солидарность";

"Батьківщина";

"Голос";

"Оппозиционная платформа — За жизнь" (реорганизованная).

Статистика государственного финансирования политических партий за два года. Источник: YouControl

Акцентируем, что финансирование "Оппозиционной платформы — За жизнь" прекратили два года назад из-за запрета партийной деятельности. Однако еще в январе реорганизованная политсила получила 25% от общей суммы партийного госфинансирования — 33,2 млн грн.

Первое место в рейтинге занимает "Слуга народа": за два года на ее счета поступило 1,2 млрд грн, преимущественно из госбюджета. 2022 денежных взносов от лиц не было, а в прошлом году от двух физлиц партия получила 225 грн.

В то же время "Европейская солидарность", которая разместилась на второй строчке, за два года получила 303 млн грн, в основном тоже от государства. Как и партия "Батьківщина", которая на третьем месте: за два года счет партии получил из госбюджета 168,78 млн грн.

А вот партия "Голос", в отличие от других политсил, на протяжении 2021-2023 годов в результате ряда нарушений, выявленных НАПК, не финансировалась из госбюджета. Деньги начали поступать на счет партии только в прошлом году: в первом финансовом квартале политсила получила 29 млн грн государственных средств, а общая сумма в течение 2022-2023 годов составила более 200 тыс. грн.

Напомним, ранее мы проанализировали декларации глав комитетов Верховной Рады и выяснили, кто из них больше уплатил налоги в бюджет за 2022 год.

В то же время народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Украине наступил парламентский кризис из-за воздушных тревог и "других причин".