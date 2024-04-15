Заоблачные суммы — сколько за два года выделялось денег на существование политических партий
Стало известно, какая сумма госбюджета была израсходована на существование украинских политических партий в течение последних двух лет. Общие цифры выделенных средств составляют миллиарды гривен.
Об этом стало известно по статистике аналитического сервиса YouControl.
Сколько денег получили политические партии за два года
Отметим, что выделенная из госбюджета сумма на финансирование политфракций определяется за 2% минимальной зарплаты, умноженной на количество голосовавших в последних парламентских выборах избирателей. Деньги распределяются между партиями пропорционально: то есть политсила с большим количеством голосов, соответственно, получает больше денег.
Таким образом, в пятерку (или четверки) партий с наибольшим финансированием вошли:
- "Слуга народа";
- "Европейская солидарность";
- "Батьківщина";
- "Голос";
- "Оппозиционная платформа — За жизнь" (реорганизованная).
Акцентируем, что финансирование "Оппозиционной платформы — За жизнь" прекратили два года назад из-за запрета партийной деятельности. Однако еще в январе реорганизованная политсила получила 25% от общей суммы партийного госфинансирования — 33,2 млн грн.
Первое место в рейтинге занимает "Слуга народа": за два года на ее счета поступило 1,2 млрд грн, преимущественно из госбюджета. 2022 денежных взносов от лиц не было, а в прошлом году от двух физлиц партия получила 225 грн.
В то же время "Европейская солидарность", которая разместилась на второй строчке, за два года получила 303 млн грн, в основном тоже от государства. Как и партия "Батьківщина", которая на третьем месте: за два года счет партии получил из госбюджета 168,78 млн грн.
А вот партия "Голос", в отличие от других политсил, на протяжении 2021-2023 годов в результате ряда нарушений, выявленных НАПК, не финансировалась из госбюджета. Деньги начали поступать на счет партии только в прошлом году: в первом финансовом квартале политсила получила 29 млн грн государственных средств, а общая сумма в течение 2022-2023 годов составила более 200 тыс. грн.
Напомним, ранее мы проанализировали декларации глав комитетов Верховной Рады и выяснили, кто из них больше уплатил налоги в бюджет за 2022 год.
В то же время народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в Украине наступил парламентский кризис из-за воздушных тревог и "других причин".
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