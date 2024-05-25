Навіщо Путін знову заговорив про переговори з Україною

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вкотре заговорив про мирні переговори та припинення вогню. Однак Москва використає будь-яку паузу для підготовки до майбутніх наступальних операцій в Україні та нових спроб знищити її державність.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Заяви Путіна про переговори

Аналітики зазначили, що військова інтервенція Росії в Криму та на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання РФ щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Тоді Кремль порушив визнання України, як незалежної держави у 1991 році та Будапештський меморандум 1994 року.

В ISW наголосили, що, з огляду на цей досвід, немає жодних підстав вважати, що Кремль поважатиме будь-яку нову угоду, яка зобов'язуватиме РФ не порушувати суверенітет і територіальну цілісність України

"Припинення вогню надало б Росії можливість відновити деградовані сили, відволікти людські ресурси на широкомасштабну експансію та реформи замість того, щоб вести бойові дії в Україні. Це дозволило б Росії продовжити мобілізацію своєї оборонно-промислової бази без обмежень, пов'язаних з нагальними оперативними потребами в Україні", — йдеться у звіті.

До того ж Путін хоче зупинення вогню, аби підготувати більш придатних для проведення нової серії наступальних операцій сил, які використають для зміни режиму, демілітаризації та завоювання України.

Аналітики додають, що припинення бойових дій відкрило б Україні можливості для самостійного формування Збройних сил та розвитку оборонної промисловості. Однак у Кремлі небезпідставно очікують, що замороження може призвести до того, що підтримка України стане менш нагальною для Заходу, а це може дати Росії перевагу у підготовці до можливого відновлення бойових дій.

Нагадаємо, Путін готовий зупинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню. Тобто очільник Кремля прагне, щоб Україна припинила вогонь на нинішніх лініях фронту.

Також президент Франції Емманюель Макрон вважає хорошою дипломатичною можливістю перемир'я у війні Росії в Україні під час Олімпійських ігор у Парижі. Проте, за його словами, це не "кінець гри", оскільки покласти край війні повинен не тимчасовий, а сталий мир.