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Заявления Путина о мирных переговорах с Украиной — в ISW объяснили слова диктатора РФ

25 мая 2024 07:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зачем Путин снова заговорил о переговорах с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз заговорил о мирных переговорах и прекращении огня. Однако Москва использует любую паузу для подготовки к будущим наступательным операциям в Украине и новым попыткам уничтожить ее государственность.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что военная интервенция России в Крыму и на Донбассе в 2014 году нарушила многочисленные международные обязательства РФ по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины. Тогда Кремль нарушил признание Украины как независимого государства в 1991 году и Будапештский меморандум 1994 года.

В ISW отметили, что, учитывая этот опыт, нет никаких оснований считать, что Кремль будет уважать любое новое соглашение, которое обязывает РФ не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины

"Прекращение огня предоставило бы России возможность восстановить деградированные силы, отвлечь человеческие ресурсы на широкомасштабную экспансию и реформы вместо того, чтобы вести боевые действия в Украине. Это позволило бы России продолжить мобилизацию своей оборонно-промышленной базы без ограничений, связанных с насущными оперативными потребностями в Украине", — говорится в отчете.

К тому же Путин хочет остановки огня, чтобы подготовить более пригодных для проведения новой серии наступательных операций сил, которые используют для изменения режима, демилитаризации и завоевания Украины.

Аналитики добавляют, что прекращение боевых действий открыло бы Украине возможности для самостоятельного формирования Вооруженных сил и развития оборонной промышленности. Однако в Кремле небезосновательно ожидают, что замораживание может привести к тому, что поддержка Украины станет менее насущной для Запада, а это может дать России преимущество в подготовке к возможному возобновлению боевых действий.

Напомним, Путин готов остановить войну в Украине путем переговоров о прекращении огня. То есть глава Кремля стремится, чтобы Украина прекратила огонь на нынешних линиях фронта.

Также президент Франции Эммануэль Макрон считает хорошей дипломатической возможностью перемирия в войне России в Украине во время Олимпийских игр в Париже. Однако, по его словам, это не "конец игры", поскольку покончить с войной должен не временный, а постоянный мир.

россия
война
владимир путин
россияне
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президент

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