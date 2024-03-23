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Заяви Кличка про допомогу іншим містам є звичайним політиканством, — Бахматов

23 березня 2024 04:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Заяви Кличка про допомогу іншим містам є звичайним політиканством, — Бахматов
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Заяви мера Києва Віталія Кличка про допомогу іншим містам є звичайним політиканством. Так вважає засновник і голова Офісу трансформації Максим Бахматов.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

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Бахматов зауважив, що коли у місті критична ситуація з інфраструктурою, про допомогу іншим містам мови бути не може.

"Якщо Кличко справді думає про міста нижче Дніпра, то має знати, що аварія на Бортницькій станції забруднить усе Дніпро. У тому числі Запоріжжя", — сказав він.

Бахматов також додав, що мер має займатися виключно проблемами міста, а не піаритися на трагедії.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, внаслідок чого шляхи швидко затоплювалися водою.

Також ми писали, що Віталій Кличко заявив, що ремонтні роботи планують закінчити до кінця літа 2024 року і назвав суму, яку виділили на ремонт затоплених станцій.

Раніше ми повідомляли, що у Києві підтопило ще одну станцію метро. На цей раз очевидці помітили, що на станції метро "Видубичі" зі стелі тече вода.

Віталій Кличко
Київ
політики
допомога

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