Заявления Кличко о помощи другим городам являются обычным политиканством, — Бахматов

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот

Заявления мэра Киева Виталия Кличко о помощи другим городам являются обычным политиканством. Так считает основатель и глава Офиса трансформации Максим Бахматов.

Об этом он сказал в эфире Вечер.LIVE.

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Бахматов отметил, что когда в городе критическая ситуация с инфраструктурой, о помощи другим городам речи быть не может.

"Если Кличко действительно думает о городах ниже Днепра, то должен знать, что авария на Бортницкой станции запачкает все Днепр. В том числе Запорожье" , — сказал он.

Бахматов также добавил, что мэр должен заниматься исключительно проблемами города, а не пиариться по трагедии.

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". Между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего пути быстро затапливались водой.

Также мы писали, что Виталий Кличко заявил, что ремонтные работы планируют закончить до конца лета 2024 года и назвал сумму, выделенную на ремонт затопленных станций.

Ранее мы сообщали, что в Киеве подтопило еще одну станцию метро . В этот раз очевидцы заметили, что на станции метро "Выдубичи" с потолка течет вода.