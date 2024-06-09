Повітряна тривога в Україні вранці 9 червня

Загроза ракетних ударів — у небезпеці південь та схід України
9 червня 2024 05:07
Фото ілюстративне
Вранці, 9 червня, повітряна тривога знову шириться Україною. "Почервонів" південь та схід нашої країни.
Про загрозу ракетних ударів у низці регіонів повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
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Іформація про можливі російські ракетні атаки у Миколаївськй, Одеській областях з'явилась близько п'ятої ранку.
Станом на 05:18 повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях.
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