Повітряна тривога в Україні вранці 9 червня

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Вранці, 9 червня, повітряна тривога знову шириться Україною. "Почервонів" південь та схід нашої країни.

Про загрозу ракетних ударів у низці регіонів повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Повітряна тривога вранці 9 червня

Іформація про можливі російські ракетні атаки у Миколаївськй, Одеській областях з'явилась близько п'ятої ранку.

Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 05:18 повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях.

Карта повітряних тривог в Україні 9 червня. Фото: alerts.in.ua

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