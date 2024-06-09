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Загроза ракетних ударів — у небезпеці південь та схід України

9 червня 2024 05:07
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вранці 9 червня
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вранці, 9 червня, повітряна тривога знову шириться Україною. "Почервонів" південь та схід нашої країни.

Про загрозу ракетних ударів у низці регіонів повідомили у Повітряних силах ЗСУ.  

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Повітряна тривога вранці 9 червня 

Іформація про можливі російські ракетні атаки у Миколаївськй, Одеській областях з'явилась близько п'ятої ранку. 

Загроза ракетних ударів в Україні 9 червня
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Станом на 05:18 повітряна тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях, а також на тимчасово окупованих територіях. 

Карта повітряних тривог в Україні 9 червня
Карта повітряних тривог в Україні 9 червня. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється. 

російські війська
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обстріли
війна
повітряна тривога

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