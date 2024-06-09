Воздушная тревога в Украине утром 9 июня

Пуск русской ракеты. Фото иллюстративное: carnegieendowment.org

Утром, 9 июня, воздушная тревога снова распространяется по Украине. "Покраснел" юг и восток нашей страны.

Об угрозе ракетных ударов в ряде регионов сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Воздушная тревога утром 9 июня

Информация о возможных российских ракетных атаках в Николаевской, Одесской областях появилась около пяти утра.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

По состоянию на 05:18 воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также на временно оккупированных территориях.

Карта воздушных тревог в Украине 9 июня. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 июня российская армия обстреляла Новгород-Северский Черниговской области. Обошлось без пострадавших. А на Днепропетровщине в результате вражеского удара погиб один человек.