Повітряна тривога в Україні вночі 1 червня

Загроза для України — з аеродромів "Оленья" та "Енгельс" злетіли бомбардувальники
1 червня 2024 01:52
Російські бомбардувальники Ту-95МС у небі. Фото ілюстративне: Associated Press
Під час повітряної тривоги в Україні вночі, 1 травня, військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Інформація про небезпеку у небі з'явилася у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ.
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Винищувачі Ту-95МС вилетіли з аеродромів "Оленья" (Мурманська обл.) та "Енгельс" (Саратовська обл.) і прямують до пускових рубежів.
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