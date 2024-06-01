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Загроза для України — з аеродромів "Оленья" та "Енгельс" злетіли бомбардувальники

1 червня 2024 01:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Повітряна тривога в Україні вночі 1 червня
Російські бомбардувальники Ту-95МС у небі. Фото ілюстративне: Associated Press
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час повітряної тривоги в Україні вночі, 1 травня, військові Повітряних сил ЗСУ повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Інформація про небезпеку у небі з'явилася у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ. 

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Винищувачі Ту-95МС вилетіли з аеродромів "Оленья" (Мурманська обл.) та "Енгельс" (Саратовська обл.) і прямують до пускових рубежів.

Російській бомбардувальник злетіли з аеродромів
Скриншот Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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