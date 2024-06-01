Воздушная тревога в Украине ночью 1 июня

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Во время воздушной тревоги в Украине в ночь на 1 июня военные Воздушных сил ВСУ сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Информация об опасности в небе появилась в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.

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Истребители Ту-95МС вылетели с аэродромов "Оленья" (Мурманская обл.) и "Энгельс" (Саратовская обл.), самолеты направляются к пусковым рубежам.

Скриншот Telegram/Воздушные Силы ВСУ

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