Воздушная тревога в Украине ночью 1 июня

Угроза для Украины — с аэродромов "Оленья" и "Энгельс" взлетели бомбардировщики
1 июня 2024 01:52
Фото иллюстративное
Во время воздушной тревоги в Украине в ночь на 1 июня военные Воздушных сил ВСУ сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Информация об опасности в небе появилась в телеграмм-канале Воздушных сил ВСУ.
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Истребители Ту-95МС вылетели с аэродромов "Оленья" (Мурманская обл.) и "Энгельс" (Саратовская обл.), самолеты направляются к пусковым рубежам.
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