Австрія хоче перестати купувати газ у Росії до 2027 року — загроза для економіки

Працівник російського Газпрому. Фото: росЗМІ

В Австрії вирішили відмовитися від споживання російського газу до 2027 року. Ці терміни збігаються з планами Європейського союзу, а також їх пропишуть у новій австрійській стратегії безпеки.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier у суботу, 3 серпня.

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За даними видання, частка природного газу Росії в австрійських трубопроводах становить 80-90%. Торік Австрія заплатила "Газпрому" близько 4 мільярдів євро.

Також австрійський уряд вважає, що залежність від російського газу є небезпечним для економіки країни, оскільки обмеження поставок сприяє підвищенню цін на газ для домогосподарств і промисловості.

Водночас посадовці переконані, що ризик можна зменшити, якщо вдатися до контрольованого підходу. Таким чином цю ціль внесуть до нової австрійської стратегії безпеки.

Наразі уряд завершує роботу, щоб представити готову стратегію протягом кількох тижнів.