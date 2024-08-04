Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Загроза для економіки — одна з країн ЄС вирішила відмовитись від газу РФ arrow

Загроза для економіки — одна з країн ЄС вирішила відмовитись від газу РФ

4 серпня 2024 03:27
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Австрія хоче перестати купувати газ у Росії до 2027 року — загроза для економіки
Працівник російського Газпрому. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

В Австрії вирішили відмовитися від споживання російського газу до 2027 року. Ці терміни збігаються з планами Європейського союзу, а також їх пропишуть у новій австрійській стратегії безпеки.

Про це повідомляє австрійське видання Kurier у суботу, 3 серпня.

Читайте також:

Австрія хоче перестати купувати газ у Росії до 2027 року

За даними видання, частка природного газу Росії в австрійських трубопроводах становить 80-90%. Торік Австрія заплатила "Газпрому" близько 4 мільярдів євро.

Також австрійський уряд вважає, що залежність від російського газу є небезпечним для економіки країни, оскільки обмеження поставок сприяє підвищенню цін на газ для домогосподарств і промисловості.

Водночас посадовці переконані, що ризик можна зменшити, якщо вдатися до контрольованого підходу. Таким чином цю ціль внесуть до нової австрійської стратегії безпеки.

Наразі уряд завершує роботу, щоб представити готову стратегію протягом кількох тижнів.

Також важливі новини дня по темі:

Європейський союз Австрія газ економіка Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:35 В "Азов" потрібні професійні водії — які завдання будуть виконувати

03:27 Загроза для економіки — одна з країн ЄС вирішила відмовитись від газу РФ

02:57 На Волині обурені місцеві влаштували мітинг під ТЦК на підтримку затриманих хлопців

02:31 Тонкіше, корпус дешевше, а вартість вище — що ще відомо про iPhone 17

Оновлено

01:59 Ліван запустив 50 ракет по Ізраїлю — яка відповідь Єрусалиму

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

01:36 Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024

01:32 У Харкові жінка лопатою побила чоловіка через ревнощі — суд виніс вирок

01:18 Яких спортсменів увінчали золотом — медальний залік восьмого дня Олімпіади-2024

00:56 Окупанти підступно вдарили з дрона по дитині та швидкій на Херсонщині

00:15 Західна розвідка дізналася, коли Іран вдарить по Ізраїлю — це станеться у священний день жалоби

03:35 В "Азов" потрібні професійні водії — які завдання будуть виконувати

03:27 Загроза для економіки — одна з країн ЄС вирішила відмовитись від газу РФ

02:57 На Волині обурені місцеві влаштували мітинг під ТЦК на підтримку затриманих хлопців

02:31 Тонкіше, корпус дешевше, а вартість вище — що ще відомо про iPhone 17

Оновлено

01:59 Ліван запустив 50 ракет по Ізраїлю — яка відповідь Єрусалиму

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

01:36 Найяскравіші фото українських шаблісток — перші емоції після "золота" на Олімпіаді 2024

01:32 У Харкові жінка лопатою побила чоловіка через ревнощі — суд виніс вирок

01:18 Яких спортсменів увінчали золотом — медальний залік восьмого дня Олімпіади-2024

00:56 Окупанти підступно вдарили з дрона по дитині та швидкій на Херсонщині

00:15 Західна розвідка дізналася, коли Іран вдарить по Ізраїлю — це станеться у священний день жалоби

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

19:10 Щоб так поводитися, потрібен досвід — Фейгін про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Text

17:44 Спочатку свист, а за секунду все в склі — хірург з Охматдиту пригадав атаку РФ по лікарні

Text

17:30 Лікар з найвідомішого у світі фото "Охматдиту" вперше відреагував на фейки про себе

Text

17:23 Масштабний обмін в'язнями між Заходом та РФ — Кисельов відмітив важливу деталь

Text

16:02 Політичний експерт Матвієнко відповів, чи готова Україна до перемир'я

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

14:35 Фейгін пояснив, чому Росія погодилася на обмін ув'язненими зі США

2 серпня 2024
Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині