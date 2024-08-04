Австрия хочет перестать покупать газ у России до 2027 года — угроза для экономики

Работник российского "Газпрома". Фото: росСМИ

В Австрии решили отказаться от потребления российского газа до 2027 года. Эти термины совпадают с планами Европейского союза, а также их пропишут в новой австрийской безопасности.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier в субботу, 3 августа.

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По данным издания, доля природного газа России в австрийских трубопроводах составляет 80-90%. В прошлом году Австрия заплатила "Газпрому" около 4 миллиардов евро.

Также австрийское правительство считает, что зависимость от российского газа опасна для экономики страны, поскольку ограничение поставок способствует повышению цен на газ для домохозяйств и промышленности.

В то же время чиновники убеждены, что риск можно уменьшить, если прибегнуть к контролируемому подходу. Таким образом, эту цель внесут в новую австрийскую стратегию безопасности.

В настоящее время правительство завершает работу, чтобы представить готовую стратегию на протяжении нескольких недель.