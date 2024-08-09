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Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

9 серпня 2024 06:05
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор
Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують
Жінка тримає смартфон з додатком Telegram. Фото ілюстративне: porady.org.ua
Антон Дранник - редактор
Антон Дранник
редактор

У Верховній Раді знову заговорили про бажання заблокувати месенджер Telegram через загрозу проникнення російської ІПСО. Проте, малоймовірно, що ця ідея вийде за межі розмов. Новини.LIVE розбиралися, чому Telegram в Україні не заблокують і що про цю ідею думають у парламенті.

Загроза російського ІПСО

Поки в РФ уповільнюють YouTube та WhatsApp, в Україні знову закликають блокувати Telegram. На цей раз про це заявив голова комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. На його думку, через загрози проникнення російського ІПСО, які несе Telegram Україні, а також враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Telegram в Україні, єдиним рішенням для захисту інформаційного простору є його відключення подібно до того, як це було зроблено кілька років тому з російськими соцмережами ВКонтакте та Однокласники.

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"Я не бачу іншого варіанту, як не програти — не те що інформаційну війну, а війну взагалі — окрім як написати досить простий законопроєкт, суть якого полягатиме в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває",  заявив Потураєв в інтерв'ю українському виданню.
 

До речі, про негативний вплив Telegram говорили й офіційні особи військового керівництва. Так, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що месенджер Telegram є проблемою для України з точки зору національної безпеки. За його словами, Telegram часто завдає руйнівного ефекту всередині країни.

А речник ГУР Андрій Юсов зазначав, що роботу месенджера Telegram в Україні потрібно врегулювати. Бо у військовій розвідці неодноразово фіксували випадки співпраці команди розробників із російськими спецслужбами. Через що українським військовим було надано негласне розпорядження припинити використовувати месенджер.

72% українців довіряють Telegram

Проте месенджер Telegram є надзвичайно популярним серед українців. Що цікаво, його популярність різко зросла після повномасштабного вторгнення.

Згідно з дослідженням "Інтерньюз", проведеним у травні 2024 року, 72% українців використовують Telegram для отримання новин. Тоді як 2021-го — лише 20%. Він перевершує новинні веб-сайти (41%), телебачення (30%), радіо (10%) та друковані видання (3%). Його найбільшими конкурентами є Facebook з 19% та YouTube з 16%.

Багато українців через нього дізнаються інформацію про повітряні атаки, а низка державних органів, народних депутатів та компаній використовують месенджер для офіційної комунікації. Свій телеграм канал є, зокрема у президента України Володимира Зеленського.

Ключовий фактор популярності Telegram, як вважає заступник голови комітету з питань Національної безпеки та оборони України, експерт в інформаційних технологіях Олександр Федієнко, полягає у простоті та оперативності доставки інформації кінцевому користувачеві.

"Я не є прихильником того, щоб державні органи використовували Telegram, але варто визнати, що, крім людей, його активно використовують багато державних відомств та народних депутатів. Це пов'язано з тим, що за його допомогою можна швидко й оперативно передати та отримати інформацію", — сказав Новини.LIVE Федієнко.

І тут криється його небезпека. Одна з "фішок" месенджера — це його анонімність. Дізнатися власника того чи іншого каналу вдається далеко не завжди. Цим і користується ворог.

"На жаль, суспільство не має критичного мислення і не перевіряє інформацію, отриману в тому чи іншому анонімному каналі. Після прочитання інформації, її потрібно перевіряти у тих же верифікованих каналах державних органів чи народних депутатів. А люди часто цього не роблять ", — сказав нам Федієнко.

За його словами, тактика, якою користується ворог, — відома. "Створюється якийсь соціальний канал, набивається аудиторія за рахунок нейтральної соціальної тематики. А потім згодом починають вкидати дезінформацію. Тобто, у ворога вибудувана багаторівнева система. Раніше був інструмент, який дозволяв блокувати такі канали за допомогою скарг. Але зараз цей механізм вже не працює", — розповів нам Федієнко.

"Заблокувати телеграм неможливо"

Враховуючи всі ризики, які несе платформа, шансів, що її буде заблоковано в Україні, практично немає. "Технічної можливості заблокувати Telegram на території України — немає ", — сказав нам Федієнко.

До того ж за його словами, в українському парламенті така дискусія не ведеться. "Кожен депутат має право висловлювати свої думки. Але в українському парламенті така ідея на сьогодні навіть не обговорюється", — резюмував нардеп.

До речі, низка країн уже робила спроби заблокувати Telegram. Однією з них задовго до війни була РФ. Але нічого не вдалося.

Щоб заблокувати сервіс, російська влада заблокувала 9 тис. IP адрес, які використовував Telegram. Тоді Telegram почав використовувати хмарні IP-адреси Google та Amazon. Ті почали блокувати їх. Але телеграм встигав "перестрибнути" на іншу адресу, як тільки колишню ставало заблоковано. Після чого російська влада спробувала заблокувати цілі підмережі, що вилилося в блокування понад 20 млн IP-адрес, що призвело до проблем у інших компаній та онлайн-сервісів, які користувалися адресами Google та Amazon. Сам Telegram при цьому продовжував працювати.

Робив таку спробу й Іран. Варто відзначити досить успішно. Там вдалося на якийсь час відключити месенджер. Щоправда, водночас виникли складнощі з підключенням до міжнародного інтернету. А в деяких регіонах він зовсім зник.

Але менш як за два тижні від цієї ідеї відмовилися. Як зазначило агентство Reuters, месенджер розблокували через збитки для бізнесу: компанії зазнали втрат і почали користуватися VPN для доступу до Telegram. А близько 100 тис. людей втратили роботу через блокування.

Верховна Рада війна Telegram блокування ІПСО

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