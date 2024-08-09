Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют

Женщина держит в руках смартфон с приложением Telegram. Фото иллюстративное: porady.org.ua

В Верховной Раде снова заговорили о желании заблокировать Telegram из-за угроз проникновения российского ИПСО. Однако маловероятно, что эта идея выйдет за пределы разговоров. Новини.LIVE разбирались, почему Telegram в Украине не заблокируют и что об этой идее думают в парламенте.

Угроза российского ИПСО

Пока в РФ замедляют YouTube и WhatsApp в Украине снова призывают блокировать Telegram. В этот раз об этом заявил глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. По его мнению, из-за угроз проникновения российского ИПСО, которые несет Telegram Украине, а также учитывая отсутствие ресурсов и возможностей регуляции Telegram в Украине, единственным решением для защиты информационного пространства является его отключение подобно тому, как это было сделано несколько лет назад с российскими соцсетями ВКонтакте и Одноклассники.

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"Я не вижу другого варианта, как не проиграть — не то что информационную войну, а войну вообще — кроме как написать достаточно простой законопроект, суть которого будет в том, что либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает", — заявил Потураев в интервью украинскому изданию.





К слову, о негативном влиянии со стороны Telegram говорили и официальные лица военного руководства. Так начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что мессенджер Telegram является проблемой для Украины с точки зрения национальной безопасности. По его словам, Telegram часто наносит разрушительный эффект внутри страны.

А спикер ГУР Андрей Юсов отмечал, что работу мессенджера Telegram в Украине нужно урегулировать. Так как в военной разведке неоднократно фиксировали случаи сотрудничества команды разработчиков с российскими спецслужбами. Из-за чего украинским военным было дано негласное распоряжение прекратить использовать мессенджер.

72% украинцев доверяют Telegram

Тем не менее мессенджер Telegram является чрезвычайно популярным среди украинцев. Что любопытно его популярность резко возросла после полномасштабного вторжения.

Согласно исследованию "Интерньюз" проведенному в мае 2024 года, 72% украинцев используют Telegram для получения новостей. Тогда как в 2021-ом — всего 20%. Он превосходит новостные веб-сайты (41%), телевидение (30%), радио (10%) и печатные издания (3%). Его крупнейшими конкурентами являются Facebook с 19% и YouTube с 16%.

Многие украинцы через него узнают информацию о воздушных атаках, а ряд государственных органов, народных депутатов и компаний используют мессенджер для официальной коммуникации. Свой телеграм канал есть, в том числе у президента Украины Владимира Зеленского.

Ключевой фактор популярности Telegram, как считает замглавы комитета по вопросам Национальной безопасности и обороны Украины, эксперт в информационных технологиях Александр Федиенко, кроется в простоте и оперативности доставки информации конечному пользователю.



"Я не являюсь сторонником того, чтобы государственные органы использовали Telegram, но стоит признать, что, кроме людей, его активно используют многие государственные ведомства и народные депутаты. Это связано с тем, что с его помощью можно быстро и оперативно передать и получить информацию", — сказал Новини.LIVE Федиенко.

И здесь кроется его опасность. Одна из "фишек" мессенджера — это его анонимность. Узнать владельца того или иного канала удается далеко не всегда. Этим и пользуется враг.

"К сожалению, общество не имеет критического мышления и не проверяет информацию полученную в том или ином анонимном канале. После прочтения информации, ее нужно проверять в тех же верифицированных каналах государственных органов или народных депутатов. А люди часто этого не делают", — сказал нам Федиенко.

По его словам, тактика, которой пользуется враг — известна. "Создается какой-то социальный канал, набивается аудитория за счет нейтральной социальной тематики. А затем спустя время начинают вбрасывать дезинформацию. То есть, у врага выстроена многоуровневая система. Раньше был инструмент, который позволял блокировать такие каналы с помощью жалоб. Но сейчас этот механизм уже не работает", — рассказал нам Федиенко.

"Заблокировать Telegram невозможно"

Учитывая все риски, которые несет платформа, шансов, что она будет заблокирована в Украине практически нет. "Технической возможности заблокировать Telegram на территории Украины — нет", — сказал нам Федиенко.

К тому же, по его словам, в украинском парламенте такая дискуссия даже не ведется. "Каждый депутат имеет право высказывать свои мысли. Но в украинском парламенте такая идея на сегодня даже не обсуждается", — резюмировал нардеп.

К слову, ряд стран уже предпринимали попытки заблокировать Telegram. Одной из них задолго до начала войны была РФ. Но ничего не вышло.

Чтобы заблокировать сервис, российские власти заблокировали 9 тыс. IP адресов, которые использовал Telegram. Тогда Telegram начал использовать облачные IP-адреса Google и Amazon. Те начали блокировать и их. Но телеграм успевал "перепрыгнуть" на другой адрес, как только прежний становился заблокирован. После чего российские власти предприняли попытку заблокировать целые подсети, что вылилось в блокировку более 20 млн IP-адресов, что привело к проблемам у других компаний и онлайн-сервисов, пользовавшихся адресами Google и Amazon. Сам же Telegram при всем этом продолжал работать.

Предпринимал такую попытку и Иран. Стоит отметить, довольно успешно. Там удалось на время отключить мессенджер. Правда в то же время возникли сложности с подключением к международному интернету. А в некоторых регионах он и вовсе пропал.

Но менее чем через две недели от этой идеи отказались. Как отметило агентство Reuters, мессенджер разблокировали из-за убытков для бизнеса: компании понесли потери и были начали пользоваться VPN для доступа к Telegram. А около 100 тыс. человек лишились работы из-за блокировок.