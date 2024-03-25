Заборона Телеграм в Україні - подробиці скандального законопроекту

Микола Княжицький. Фото: скриншот

Чи справді в Україні можуть заборонити один із найпопулярніших месенджерів Telegram — в бліцінтерв'ю Новини.LIVE розповів народний депутат ВР Микола Княжицький. Політик також є ініціатором законопроєкту про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація.

Що відбувається із ймовірною забороною в Україні Telegram?

— Насправді цей законопроєкт регулює всі соціальні мережі, які мають новинні блоки і передають інформацію. Але стосується він в першу чергу тих мереж, які не зареєстровані в ЄС. Наприклад, Viber та WhatsApp мають новинні стрічки, але вони зареєстровані у європейських країнах. А Telegram — ні.

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Очевидно, українська держава має знати, хто є власником даної мережі, де знаходиться їхній сервер, на скільки відповідає європейській цифровій безпеці, і зрештою, вона повинна регулюватися так само, як і платформа YouTube через Нацраду з питань телебачення та радіомовлення.

Наразі Telegram є мережею, яка не зареєстрована у ЄС, несе у собі багато загроз, але точно запевняю, що законопроєкт не стосується власників телеграм-каналів, а самої мережі Telegram.

Адже коли ви реєструєтесь і даєте дозвіл смартфону до ваших контактів, до вашого місцеперебування, російське ФСБ може слідкувати за вами по всьому світу. Тому маємо убезпечити кібербезпеку в країні. Але це не про обмеження свободи слова, як це часто трактують ті, хто не любить читати законів, а любить бути популістом.

Заборона Telegram. Фото: google.com

Viber та WhatsApp теж несуть у собі загрозу?

— Ці платформи регулюються європейським законодавством, зареєстровані в ЄС, надають інформацію європейським органам регулювання, а ми маємо до неї доступ. Тому в даному випадку це їх не стосується. Хіба що у них не буде офісів в країнах Євросоюзу.

Як навести лад із анонімними Telegram-каналами?

— Це надзвичайно складно зробити. Наприклад, порядок на YouTube наводить Нацрада з питань телебачення і радіомовлення. Ви можете мати анонімний телеграм-канал на ютубі, але якщо запостите там порнографію або щось піратське — вас видалять.

Так само мають працювати й інші мережі, а Нацрада повинна їх контролювати. Telegram можна контролювати так само, якщо у них буде бажання це робити. Якщо цього не буде, їхня діяльність буде обмеженою, адже вона шкодитиме нацбезпеці України. Проте, якщо вони будуть дбати про неї разом із державою — можуть працювати.

Хіба українські спецслужби не знають власників Telegram-каналів?

— Це неможливо. Їх же мільйон. Вони можуть сидіти у Парагваї, на Кіпрі, де завгодно. Але насправді нам дуже шкодять анонімні російські телеграм-канали, бо їх же більше, ніж українських.