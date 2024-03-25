Запрет Телеграмм в Украине – подробности скандального законопроекта

Николай Княжицкий. Фото: скриншот

Действительно ли в Украине могут запретить один из самых популярных мессенджеров Telegram — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал народный депутат ВР Николай Княжицкий. Политик также является инициатором законопроекта о внесении изменений в некоторые законы Украины о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация.

Что происходит с возможным запретом в Украине Telegram?

— На самом деле, этот законопроект регулирует все социальные сети, которые имеют новостные блоки и передают информацию. Но касается он, в первую очередь, тех сетей, которые не зарегистрированы в ЕС. Например, у Viber и WhatsApp есть новостные ленты, но они зарегистрированы в европейских странах. А Telegram — нет.

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Очевидно, украинское государство должно знать, кто является владельцем данной сети, где находится их сервер, на сколько соответствует европейской цифровой безопасности, и, в конце концов, она должна регулироваться так же, как и платформа YouTube через Нацсовет по телевидению и радиовещанию.

Telegram является сетью, которая не зарегистрирована в ЕС, несет в себе много угроз, но точно уверяю, что законопроект не касается владельцев телеграм-каналов, а самой сети Telegram.

Ведь когда вы регистрируетесь и даете разрешение смартфону к вашим контактам, к вашему местонахождению, российская ФСБ может следить за вами по всему миру. Поэтому должны обезопасить кибербезопасность в стране. Но это не об ограничении свободы слова, как это часто трактуют те, кто не любит читать законы, а любит быть популистом.

Телеграмм. Фото: google.com

Viber и WhatsApp тоже несут в себе угрозу?

— Эти платформы регулируются европейским законодательством, зарегистрированы в ЕС, предоставляют информацию европейским органам регулирования, а у нас есть к ней доступ. Потому в данном случае это их не касается. Разве что у них не будет офисов в странах Евросоюза.

Как навести порядок с анонимными Telegram-каналами?

— Это очень сложно сделать. Например, порядок на YouTube приводит Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Вы можете иметь анонимный телеграмм-канал на ютубе, но если запостите там порнографию или что-нибудь пиратское — вас удалят.

Также должны работать и другие сети, а Нацсовет должен их контролировать. Telegram можно контролировать так же, если у них будет желание это делать. Если этого не будет, их деятельность будет ограничена, ведь она будет вредить нацбезопасности Украины. Однако если они будут заботиться о ней вместе с государством — могут работать.

Разве украинские спецслужбы не знают владельцев Telegram-каналов?

– Это невозможно. Их же миллион. Они могут сидеть в Парагвае, на Кипре, где угодно. Но на самом деле нам очень вредят анонимные российские телеграмм-каналы, потому что их больше, чем украинских.