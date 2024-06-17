Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow З понеділка у Миколаєві не буде води — що сталося та коли відновлять водопостачання arrow

З понеділка у Миколаєві не буде води — що сталося та коли відновлять водопостачання

17 червня 2024 05:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Відключення води у Миколаєві 17-18 червня — графік
Жителі Миколаєва набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: НикВести
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Миколаєві в понеділок, 17 червня, відключать водопостачання. Води не буде у всьому місті з 09:00 до 20:00 18 червня. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Міська влада закликає жителів міста зробити запаси води на два дні 

Воду відключають через ремонтні роботи. За словами Сєнкевича, на очисних спорудах водопроводу сталася аварія. Таким чином води не буде півтори доби. 

"Переконливе прохання до всіх містян: зробіть вдома запас води", — написав мер Миколаєва у Telegram.

17-18 червня у Миколаєві не буде води
Скриншот Telegram/Сєнкевич Online

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало, коли в неї влучив снаряд. 

Також ми повідомляли, що Миколаївська область отримає від Данії понад 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Ці кошти будуть витрачені на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі. 

вода
водопостачання
Олександр Сєнкевич
Миколаїв
аварія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку