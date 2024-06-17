Відключення води у Миколаєві 17-18 червня — графік

Жителі Миколаєва набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: НикВести

У Миколаєві в понеділок, 17 червня, відключать водопостачання. Води не буде у всьому місті з 09:00 до 20:00 18 червня.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Воду відключають через ремонтні роботи. За словами Сєнкевича, на очисних спорудах водопроводу сталася аварія. Таким чином води не буде півтори доби.

"Переконливе прохання до всіх містян: зробіть вдома запас води", — написав мер Миколаєва у Telegram.

Скриншот Telegram/Сєнкевич Online

Нагадаємо, проблеми з водою у Миколаєві почалися після знищення водопроводу в районі села Киселівка Херсонської області. Трубу розірвало, коли в неї влучив снаряд.

Також ми повідомляли, що Миколаївська область отримає від Данії понад 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Ці кошти будуть витрачені на профорієнтацію, відновлення інфраструктури та відбудову енергетичної галузі.