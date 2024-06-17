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С понедельника в Николаеве не будет воды — что произошло и когда возобновят водоснабжение

17 июня 2024 05:43
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Отключение воды в Николаеве 17-18 июня - график
Жители Николаева набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: НикВести
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Николаеве в понедельник, 17 июня, отключат водоснабжение. Воды не будет во всем городе с 09:00 до 20:00 18 июня.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Воду отключают из-за ремонтных работ. По словам Сенкевича, на очистных сооружениях водопровода произошла авария. Таким образом воды не будет полтора суток.

"Убедительная просьба ко всем горожанам: сделайте дома запас воды", — написал мэр Николаева в Telegram.

17-18 июня в Николаеве не будет воды
Скриншот Telegram/Сенкевич Online

Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало, когда в нее попал снаряд.

Также мы сообщали, что Николаевская область получит от Дании более 30 миллионов евро гуманитарной помощи. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли региона.

вода
водоснабжение
Александр Сенкевич
Николаев
авария

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