Отключение воды в Николаеве 17-18 июня - график

Жители Николаева набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: НикВести

В Николаеве в понедельник, 17 июня, отключат водоснабжение. Воды не будет во всем городе с 09:00 до 20:00 18 июня.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Воду отключают из-за ремонтных работ. По словам Сенкевича, на очистных сооружениях водопровода произошла авария. Таким образом воды не будет полтора суток.

"Убедительная просьба ко всем горожанам: сделайте дома запас воды", — написал мэр Николаева в Telegram.

Скриншот Telegram/Сенкевич Online

Напомним, проблемы с водой в Николаеве начались после уничтожения водопровода в районе села Киселевка Херсонской области. Трубу разорвало, когда в нее попал снаряд.

Также мы сообщали, что Николаевская область получит от Дании более 30 миллионов евро гуманитарной помощи. Эти средства будут потрачены на профориентацию, восстановление инфраструктуры и восстановление энергетической отрасли региона.