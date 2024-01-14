З Латвії депортували голову проросійської асоціації Каткова

Голова Латвійсько-російської асоціації Борис Катков. Фото: росЗМІ

Голову Латвійсько-російської асоціації Бориса Каткова, який є громадянином РФ, видворили з Латвії. Його звинувачують у багаторічній та систематичній діяльності на користь Росії.

Про це пише LSM.

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Каткова депортували з Латвії

Відомо, що міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс вніс Каткова до списку небажаних у країні осіб через багаторічну та систематичну діяльність на користь Росії. Згодом 82-річного росіянина депортували з країни.

Зазначається, що листа про те, що Катков становить загрозу національній безпеці та буде депортований, він отримав 10 січня. А вже вранці 12 січня до громадянина РФ прийшли прикордонники, дали годину на збори та супроводили до кордону.

Зазначимо, що Катков перебував у Латвії з 1966 року, де спочатку працював у військовому комісаріаті в місті Цесісі, а потім у Даугавпілсі. У 1991 році він пішов на пенсію у званні полковника.

Як відомо, у росіянина в Латвії залишилися дружина, діти та онуки.

Реакція Росії на депортацію Каткова

Так, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала видворення Бориса Каткова "провокаційною" акцією, яка має на меті "залякати російськомовних жителів Латвії".

Нагадаємо, що у Фінляндії заарештували російського неонациста та воєнного злочинця Яна Петровського. Його називають очільником розвідувальної групи "Русич". До того ж фігурант має зв'язки з "вагнерівцями".

Також ми писали, що співачка та блогерка Аліна Маслова, яка будує кар'єру у Москві, нещодавно приїхала на відпочинок до Карпат. Після розповсюдження цієї інформації у ЗМІ її розшукала СБУ і виставила з країни.