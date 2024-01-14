Из Латвии депортировали главу пророссийской ассоциации Каткова

Глава Латвийско-российской ассоциации Борис Катков. Фото: росСМИ

Главу Латвийско-российской ассоциации Бориса Каткова, являющегося гражданином РФ, выдворили из Латвии. Он обвиняется в многолетней и систематической деятельности в пользу России.

Об этом пишет LSM.

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Каткова были депортированы из Латвии

Известно, что министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис внес Каткова в список нежелательных в стране лиц из-за многолетней и систематической деятельности в пользу России. Впоследствии 82-летний россиянин был депортирован из страны.

Отмечается, что письмо о том, что Катков представляет угрозу национальной безопасности и будет депортирован, он получил 10 января. А уже утром 12 января к гражданину РФ пришли пограничники, дали час на собрание и сопровождали до границы.

Отметим, что Катков был в Латвии с 1966 года, где сначала работал в военном комиссариате в городе Цесисе, а затем в Даугавпилсе. В 1991 году он ушел на пенсию в звании полковника.

Как известно, у россиянина в Латвии остались жена, дети и внуки.

Реакция России на депортацию Каткова

Так, официальная представительница МИД России Мария Захарова назвала выдворение Бориса Каткова "провокационной" акцией, цель которой "запугать русскоязычных жителей Латвии".

Напомним, что в Финляндии арестовали российского неонациста и военного преступника Яна Петровского. Его называют главой разведывательной группы "Русич". К тому же фигурант имеет связи с "вагнеровцами".

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