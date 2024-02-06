Вважали мертвим шість років — у в'язниці Таїланду знайшли альпініста з України

Український альпініст Георгій Сутурін. Фото: Facebook/Георгій Сутурін

У в'язниці Таїланду вже декілька років перебуває 58-річний альпініст Георгій Сутурін з Львівської області. На батьківщині вважали, що він помер ще у 2018 році.

Про це повідомило Еспресо.Захід.

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Сутурін активно займався альпінізмом та шість років тому переїхав з подругою до Таїланду. Однак в кінці 2018 року його друзі повідомили про смерть чоловіка.

"Про це мені повідомила його подруга. Це було у грудні 2018 року. Вона написала повідомлення, що Георгій помер. Після того, видалила свій акаунт і я не зміг дізнатися більше.Фактично до сьогодні думав, що він мертвий. Але як виявилося, ні, Гоша живий, він всі ці роки був в Таїланді у бангкокській тюрмі", — розповів товариш чоловіка Сергій Федірко.

Як відомо, російське інтернет-ЗМІ "Медуза" оприлюднило інтерв'ю з музикантом гурту "Би-2" Глібом Колядіном, який є небажаними у РФ через антивоєнні гасла. Гурт 24 січня 2024 року у повному складі затримали у Таїланді через відсутність робочої візи. Тому артистам довелося побувати у туристичній в'язниці в Пхукеті, де вони й зустріли альпініста з Львівщини.

"У цій в'язниці для мігрантів досі сидить людина з України Георгій Сутурін. Він сидить уже три роки — за ці три роки ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов. Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином. Він потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни — він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі", — згадує музикант.

За словами Колядіна, львів'янин не знає, що сталося з Бучею і Маріуполем та дуже хоче повернутись до себе на батьківщину.

Яким чином можна повернути українця з в'язниці

За словами Колядіна, у таїландські тюрми легко потрапити, але дуже складно вибратися — без розголосу і допомоги консульства звідти можна вибратися лише за хабар.

"Існує цілком "легальний" за їхніми мірками метод. Ти просто кажеш офіцеру: у мене є гроші, я готовий собі купити квиток. Кажеш, куди хочеш летіти, і летиш", — поділився він.

Наразі невідомо з якої причини затримали українського альпініста, його друзі можуть лише робити припущення: хтось каже, що можливо через наркотики, а інші — це заперечують, бо Сутурін не вживав їх в Україні.

Знайомий Георгія Олесь Пограничний закликав українське МЗС відреагувати на цю історію.

"Консульські установи мають надавати підтримку громадянам України! Це одна з їхніх функцій! Наш колега-альпініст із Львівщини Георгій Сутурін, котрий майже 6 років вважався зниклим безвісти, вже тривалий час перебуває у вʼязниці в Бангкоку. Незалежно від того на яких підставах він там перебуває і за що, він має отримувати належну підтримку від держави Україна. Просимо у чиїх це силах допомогти Георгієві найперше отримати таку підтримку", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що музикантів російського рок-гурту Бі-2, затриманих у Таїланді, утримували на спеці у камері просто неба в центрі тимчасового утримання міграційної поліції в Бангкоку.

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