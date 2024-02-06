Считали мертвым шесть лет — в тюрьме Таиланда нашли альпиниста из Украины

Украинский альпинист Георгий Сутурин. Фото: Facebook/Георгий Сутурин

В тюрьме Таиланда уже несколько лет находится 58-летний альпинист Георгий Сутурин из Львовской области. На родине считали, что он умер еще в 2018 году.

Об этом сообщило Еспресо.Захід.

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Сутурин активно занимался альпинизмом и шесть лет назад переехал с подругой в Таиланд. Однако в конце 2018 года его друзья сообщили о смерти мужчины.

"Об этом мне сообщила его подруга. Это было в декабре 2018 года. Она написала сообщение, что Георгий умер. После того, удалила свой аккаунт и я не смог узнать больше. Фактически до сих пор думал, что он мертв. Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокской тюрьме", — рассказал товарищ мужа Сергей Федирко.

Как известно, российское интернет-СМИ "Медуза" обнародовало интервью с музыкантом группы "Би-2" Глебом Колядином, нежелательным в РФ из-за антивоенных лозунгов. Группа 24 января 2024 года в полном составе была задержана в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы. Поэтому артистам пришлось побывать в туристической тюрьме в Пхукете, где они встретили альпиниста из Львовской области.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года — за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном. Он попал туда в пандемию, прожил там все это время и два года войны — он вообще не в курсе того, что происходит в мире", — вспоминает музыкант.

По словам Колядина, львовянин не знает, что произошло с Бучей и Мариуполем и очень хочет вернуться к себе на родину.

Каким образом можно вернуть украинца из тюрьмы

По словам Колядина, в таиландские тюрьмы легко попасть, но очень сложно выбраться — без огласки и помощи консульства оттуда можно выбраться только за взятку.

"Существует вполне "легальный" по их меркам метод. Ты просто говоришь офицеру: у меня есть деньги, я готов себе купить билет. Говоришь, куда хочешь лететь, и летишь", — поделился он.

Пока неизвестно по какой причине задержали украинского альпиниста, его друзья могут только предположить: кто-то говорит, что возможно из-за наркотиков, а другие — это отрицают, потому что Сутурин не употреблял их в Украине.

Знакомый Георгия Олесь Пограничный призвал украинский МИД отреагировать на эту историю.

"Консульские учреждения должны оказывать поддержку гражданам Украины! Это одна из их функций! Наш коллега-альпинист из Львовщины Георгий Сутурин, почти 6 лет считавшийся пропавшим без вести, уже длительное время находится в тюрьме в Бангкоке. Независимо от того, на каких основаниях он там находится" и за что, он должен получать должную поддержку от государства Украина. Просим того, в чьих это силах помочь Георгию в первую очередь получить такую поддержку", — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что музыкантов российской рок-группы Би-2, задержанных в Таиланде, удерживали на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке.

Также мы писали о 75-летнем дедушке из Британии, которому грозит тюрьма в Дубае. Причиной стало то, что он попросил соседей сделать тише на новогодней вечеринке, потому что нянчил внуку.

Кроме того, российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.