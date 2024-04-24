ВРУ хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо ліквідації промислових аварій

Верховна Рада України. Ілюстративне фото: Telegram/ВРУ

Верховна Рада України хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо попередження та ліквідацію промислових аварій. З Москвою її уклали в квітні 1997 року, а з Мінськом — в липні 2000 року.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у середу, 24 квітня.

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Мельничук наголосив, що профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити два проєкти, які денонсують угоди з Росією та Білоруссю.

"Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому урядовий Проєкт Закону про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків", — зазначив він.

До того ж Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий Проєкт Закону про денонсацію Угоди між Кабміном та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9083. Документ передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

Також ВРУ підтримала у першому читанні законопроєкт № 9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Відтепер штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю збільшаться.