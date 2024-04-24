Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ВРУ хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо ліквідації промислових аварій arrow

ВРУ хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо ліквідації промислових аварій

24 квітня 2024 18:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ВРУ хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо ліквідації промислових аварій
Верховна Рада України. Ілюстративне фото: Telegram/ВРУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Верховна Рада України хоче скасувати угоди з Росією та Білоруссю щодо попередження та ліквідацію промислових аварій. З Москвою її уклали в квітні 1997 року, а з Мінськом — в липні 2000 року.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram у середу, 24 квітня.

Читайте також:

Скасування угод з РФ та Білоруссю

Мельничук наголосив, що профільний комітет парламенту рекомендував ухвалити два проєкти, які денонсують угоди з Росією та Білоруссю.

"Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому урядовий Проєкт Закону про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків", — зазначив він.

До того ж Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Раді прийняти за основу і в цілому урядовий Проєкт Закону про денонсацію Угоди між Кабміном та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

null
Допис Мельничука. Фото: скриншот

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 9083. Документ передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку торгівлі вживаними транспортними засобами.

Також ВРУ підтримала у першому читанні законопроєкт № 9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів. Відтепер штрафи за незаконний обіг тютюну та алкоголю збільшаться.

Верховна Рада
росія
Білорусь
Україна
угода

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри