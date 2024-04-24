ВРУ хочет отменить соглашения с Россией и Беларусью по ликвидации промышленных аварий

Верховная Рада Украины. Иллюстративное фото: Telegram/ВРУ

Верховная Рада Украины хочет отменить соглашения с Россией и Беларусью по предупреждению и ликвидации промышленных аварий. С Москвой она была заключена в апреле 1997 года, а с Минском — в июле 2000 года.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в среду, 24 апреля.

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Мельничук подчеркнул, что профильный комитет парламента рекомендовал принять два проекта, денонсирующих соглашения с Россией и Беларусью.

"Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом правительственный Проект Закона о денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий", — отметил он.

К тому же Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендовал Раде принять за основу и в целом правительственный Проект Закона о денонсации Соглашения между Кабмином и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Пост Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №9083. Документ предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными транспортными средствами.

Также ВРУ поддержала в первом чтении законопроект №9364 об усилении ответственности за незаконное обращение подакцизных товаров. Теперь штрафы за незаконное обращение табака и алкоголя увеличатся.