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Вперше за два роки ЗАЕС перевела всі реактори у стан холодного зупину

13 квітня 2024 20:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вперше за два роки ЗАЕС перевела всі реактори у стан холодного зупину
Запорізька АЕС. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Запорізька атомна електростанція перевела всі свої шість реакторів у стан "холодного зупину". Це сталося вперше з 2022 року.

Про це повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у суботу, 13 квітня.

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"Рішення про холодну зупинку всіх шести блоків позитивне саме по собі, оскільки охолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує принципової проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Без сумніву, ядерна безпека та безпека на цьому великому ядерному об’єкті залишається дуже нестабільною", — зазначив Гроссі.

Минулого року Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести енергоблоків Запорізької атомної електростанції до режиму "холодного зупину". Однак російські окупанти відхиляли ці вимоги.

У пресслужбі МАГАТЕ повідомили, що сьогодні експерти агентства, які перебували на атомній електростанції, чули "звуки" артилерії поблизу станції. Деякі, були на близькій відстані, деякі далі, але все одно були гучними.

Нагадаємо, Кремль перезапустить українську Запорізьку атомну електростанцію, що від початку повномасштабної війни перебуває під російською окупацією. Про такі плани Міжнародне агентство з атомної енергії попередив президент Росії Володимир Путін.

Також окупанти шукають працівників на Запорізьку АЕС у соцмережах. Це створює додаткові загрози для роботи атомної електростанції. 

Україна
Запорізька область
МАГАТЕ
окупація
Рафаель Гроссі
Запорізька АЕС

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