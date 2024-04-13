Впервые за два года ЗАЭС перевела все реакторы в состояние холодной остановки

Запорожская АЭС. Фото: росСМИ

Запорожская атомная электростанция перевела все свои шесть реакторов в состояние "холодной остановки". Это произошло впервые с 2022 года.

Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу, 13 апреля.

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"Решение о холодной остановке всех шести блоков положительное само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность и безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", — отметил Гросси.

В прошлом году Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала распоряжение об ограничении работы всех шести энергоблоков Запорожской атомной электростанции в режим "холодной остановки". Однако российские оккупанты отклоняли эти требования.

В пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что сегодня эксперты агентства, которые находились на атомной электростанции, слышали "звуки" артиллерии вблизи станции. Некоторые, были на близком расстоянии, некоторые дальше, но все равно были громкими.

Напомним, Кремль перезапустит украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая с начала полномасштабной войны находится под российской оккупацией. О таких планах Международное агентство по атомной энергии предупредил президент России Владимир Путин.

Также оккупанты ищут работников на Запорожскую АЭС в соцсетях. Это создает дополнительные опасности для работы атомной электростанции.