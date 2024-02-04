Мішель О’Ніл. Фото:REUTERS/Suzanne Plunkett

Парламент Північної Ірландії вперше в історії призначив націоналістку, представницю партії Шинн Фейн Мішель О’Ніл першою міністеркою. До цього часу посаду першого міністра в Північній Ірландії займали тільки представники DUP.

Про це повідомляє Reuters у суботу, 3 лютого.

Читайте також:

Що відомо про призначення Шинн Фейн Мішель О’Ніл

Призначення відбулося після того, як пробританський суперник партії Шинн Фейн Демократична юніоністська партія (DUP) офіційно припинила бойкот коаліційного уряду, який тривав з лютого 2022 року.

Заступницею першого міністра, яка має рівні повноваження за системою розподілу влади в Північній Ірландії, стала Емма Літтл-Пенгеллі з партії DUP.

О’Ніл і глава Шинн Фейн Мері Лу Макдональд представляють нове покоління політиків цієї партії. Вони не брали безпосередньої участі в багаторічному конфлікті в регіоні між націоналістами, які прагнуть об'єднати Ірландію, та пробританськими юніоністами, які хочуть залишитися у складі Сполученого Королівства.

До слова, 8 травня 2022 року вперше в історії Північної Ірландії більшість у парламенті здобули націоналісти — партія Шинн Фейн, колишнє політичне крило Ірландської Республіканської Армії. Вже тоді повідомлялося, що першою міністеркою може стати О’Ніл.

Раніше Шинн Фейн була тісно пов’язана з ІРА (Ірландська республіканська армія), яка упродовж 30 років вела військову кампанію, щоб покласти край британському правлінню та об'єднати острів Ірландія. 1921 року внаслідок війни британський домініон розділився на дві частини — незалежну Республіку Ірландія і Північну Ірландію, що увійшла до складу Сполученого Королівства. На території останньої переважало протестантське населення, лояльне до Лондона, тоді як ірландці переважно католики.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що країна не планує заохочувати українців повертатися додому. Вони можуть лишатися в країні до кінця війни.

Також ми писали, що Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.