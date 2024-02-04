Мишель О'Нил. Фото:REUTERS/Suzanne Plunkett

Парламент Северной Ирландии впервые в истории назначил националистку, представительницу партии Шинн Фейн Мишель О'Нил первой министершей. До этого времени должность первого министра в Северной Ирландии занимали только представители DUP.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 3 февраля.

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Назначение произошло после того, как пробританский соперник партии Шинн Фейн Демократическая юнионистская партия (DUP) официально прекратила бойкот коалиционного правительства, продолжавшийся с февраля 2022 года.

Заместительницей первого министра, имеющей равные полномочия по системе разделения властей в Северной Ирландии, стала Эмма Литтл-Пенгелли из партии DUP.

О'Нил и глава Шин Фейн Мэри Лу Макдональд представляют новое поколение политиков этой партии. Они не принимали непосредственного участия в многолетнем конфликте в регионе между националистами, стремящимися объединить Ирландию и пробританскими юнионистами, желающими остаться в составе Соединенного Королевства.

К слову, 8 мая 2022 года впервые в истории Северной Ирландии большинство в парламенте завоевали националисты — партия Шинн Фейн, бывшее политическое крыло Ирландской Республиканской Армии. Уже тогда сообщалось, что первой министершей может стать О'Нил.

Ранее Шинн Фейн была тесно связана с ИРА (Ирландская республиканская армия), которая на протяжении 30 лет вела военную кампанию, чтобы покончить с британским правлением и объединить остров Ирландия. В 1921 году в результате войны британский доминион разделился на две части — независимую Республику Ирландия и Северную Ирландию, вошедшую в состав Соединенного Королевства. На территории последней преобладало протестантское население, лояльное Лондону, тогда как ирландцы преимущественно католики.

Напомним, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что страна не планирует поощрять украинцев возвращаться домой. Они могут оставаться в стране до конца войны.

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