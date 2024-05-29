Вперше Україні передадуть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, — ЗМІ

Літак ASC 890 Швеції. Фото: flickr.com

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів. В рамках цього пакету вперше передадуть літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, що значно посилить її військові можливості у протистоянні з Росією.

Про це повідомляє Sydsvenskan в середу, 29 травня.

Читайте також:

Допомога Україні від Швеції

Передача двох літаків ASC 890 дасть Україні абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі. Літаки оснащені навчально-технічним обладнанням, що дозволить швидко адаптувати їх до потреб української армії. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що ці літаки матимуть "найбільший вплив на українську протиповітряну оборону", доповнюючи обіцяні США винищувачі F-16.

"Ви можете ідентифікувати вхідні крилаті ракети, безпілотники та цілі як на суші, так і на морі", — підкреслив Йонсон на пресконференція.

Літаки ASC 890 поступово вводитимуться в експлуатацію разом з F-16, що дозволить максимально ефективно використовувати їхні можливості.

Крім літаків, пакет військової підтримки включає ракети RB 99 (AMRAAM) та всі наявні в Швеції бронетранспортери PBV-302. Це шістнадцятий пакет допомоги Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Додаткові зміни до бюджету передбачають посилення протиповітряної оборони України.

Попри тимчасове зниження обороноздатності Швеції через передачу військової техніки, уряд країни планує закупівлю нових гранат, літаків типу Global Eye та нових захищених від осколків автомобілів. На сьогодні Швеція підтримала Україну на суму 43,5 мільярда шведських крон і представила довгострокову програму військової підтримки на 75 мільярдів крон на 2024-2026 роки.

Опозиція в Швеції наполягає на негайній передачі Україні винищувачів Jas Gripen. Хоча уряд не виключає такої можливості, міністр оборони Пол Йонсон зазначив, що інші країни коаліції протиповітряної оборони попросили Швецію почекати з передачею системи Gripen, оскільки Україна зараз зосереджена на інтеграції F-16.

Раніше Польща офіційно дозволила Україні бити власною зброєю по російському тилу.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна не повинна виключати ймовірність введення військ до України, але так, щоб про це лише здогадувалися у Кремлі.