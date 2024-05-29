Впервые Украине передадут самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, — СМИ

Самолет ASC 890 Швеции. Фото: flickr.com

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины на сумму 1,3 миллиарда долларов. В рамках этого пакета впервые передадут самолеты радиолокационной разведки и управления ASC 890, что значительно усугубит ее военные возможности в противостоянии с Россией.

Об этом сообщает Sydsvenskan в среду, 29 мая.

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Передача двух самолетов ASC 890 даст Украине совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и море. Самолеты оснащены учебно-техническим оборудованием, что позволит быстро адаптировать их к нуждам украинской армии. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что эти самолеты будут иметь "наибольшее влияние на украинскую противовоздушную оборону", дополняя обещанные США истребители F-16.

"Вы можете идентифицировать входящие крылатые ракеты, беспилотники и цели как на суше, так и на море", — подчеркнул Йонсон на пресс-конференции.

Самолеты ASC 890 будут постепенно вводиться в эксплуатацию вместе с F-16, что позволит максимально эффективно использовать их возможности.

Помимо самолетов пакет военной поддержки включает ракеты RB 99 (AMRAAM) и все имеющиеся в Швеции бронетранспортеры PBV-302. Это шестнадцатый пакет помощи Швеции с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Дополнительные изменения в бюджет предполагают усиление противовоздушной обороны Украины.

Несмотря на временное снижение обороноспособности Швеции из-за передачи военной техники, правительство страны планирует закупку новых гранат, самолетов типа Global Eye и новых защищенных от осколков автомобилей. На сегодня Швеция поддержала Украину на сумму 43,5 миллиарда шведских крон и представила долгосрочную программу военной поддержки на 75 миллиардов крон на 2024-2026 годы.

Оппозиция в Швеции настаивает на немедленной передаче Украине истребителей Jas Gripen. Хотя правительство не исключает такую возможность, министр обороны Пол Йонсон отметил, что другие страны коалиции противовоздушной обороны попросили Швецию подождать с передачей системы Gripen, поскольку Украина сейчас сосредоточена на интеграции F-16.

Ранее Польша официально разрешила Украине бить собственным оружием по российскому тылу.

Также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что его страна не должна исключать вероятность введения войск в Украину, но так, чтобы об этом только догадывались в Кремле.