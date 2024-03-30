Ворог запустив ракети — куди рухається ціль
У Сумській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування росіянами ракетного озброєння.
Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.
Ракетна небезпека на Сумщині
В Сумській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.
Наразі повітряна тривога триває у п'ятьох областях — Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій.
Нагадаємо, 30 березня російські загарбники атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.
Крім того, у небі над Дніпропетровською областю захисники знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.
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