Ворог запустив ракети — куди рухається ціль

Ракета летить у небі. Фото: РНБО

У Сумській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування росіянами ракетного озброєння.

Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.

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Ракетна небезпека на Сумщині. Фото: скриншот

Ракетна небезпека на Сумщині

В Сумській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.

Наразі повітряна тривога триває у п'ятьох областях — Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Карта повітряних тривог . Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю захисники знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.