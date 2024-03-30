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Ворог запустив ракети — куди рухається ціль

30 березня 2024 19:26
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ворог запустив ракети — куди рухається ціль
Ракета летить у небі. Фото: РНБО
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Сумській області оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування росіянами ракетного озброєння.

Про це попередили у Повітряних силах України у суботу, 30 березня.

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Ракетна небезпека на Сумщині. Фото: скриншот

Ракетна небезпека на Сумщині

В Сумській області оголошено повітряну тривогу. Військові попереджають про ракетну небезпеку. Цивільному населенню радять перебувати в укриттях.

Наразі повітряна тривога триває у п'ятьох областях — Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій.

Ворог запустив ракети — куди рухається ціль - фото 2
Карта повітряних тривог . Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю захисники знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.

Сумська область
ракета
повітряна тривога
Повітряні Сили ЗСУ

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