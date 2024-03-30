Враг запустил ракеты — куда движется цель

Ракета летит в небе. Фото: СНБО

В Сумской области объявлена воздушная тревога. Имеется угроза применения россиянами ракетного вооружения.

Об этом предупредили в Воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.

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Ракетная опасность в Сумской области. Фото: скриншот

Ракетная опасность в Сумской области

В Сумской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают о ракетной опасности. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.

В настоящее время воздушная тревога продолжается в пяти областях — Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 30 марта российские захватчики атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.

Кроме того, в небе над Днепропетровской областью защитники уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.