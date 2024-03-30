Враг запустил ракеты — куда движется цель
В Сумской области объявлена воздушная тревога. Имеется угроза применения россиянами ракетного вооружения.
Об этом предупредили в Воздушных силах Украины в субботу, 30 марта.
Ракетная опасность в Сумской области
В Сумской области объявлена воздушная тревога. Военные предупреждают о ракетной опасности. Гражданскому населению советуют находиться в укрытиях.
В настоящее время воздушная тревога продолжается в пяти областях — Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской.
Напомним, 30 марта российские захватчики атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.
Кроме того, в небе над Днепропетровской областью защитники уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.
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