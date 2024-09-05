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"Волонтерку" спіймали на привласнені грошей — чому вона не сяде до в'язниці

5 вересня 2024 01:32
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Жінка збирала гроші на ЗСУ, але частину привласнювала собі
Стос грошей. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На Дніпропетровщині пройшов суд про незаконне привласнення коштів одним з Telegram-каналів, який збирав кошти для військових, а половину привласнював собі. Адміністраторка каналу отримала п'ять років умовно з конфіскацією куплених на крадені гроші речей. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясувалось під час слідства, мешканка міста Марганець подалась в адміністраторки Telegram-каналу, але його власника так і не вдалось знайти. За словами жінки, їй давали розпорядження розміщувати оголошення про збір коштів на потреби ЗСУ.

На особисті рахунки обвинуваченої надійшло понад 1,5 мільйона гривень, але 603 тисячі з них вона привласнила собі. З цих коштів купувала собі харчі, іграшки, брендований одяг та іншу коштовну техніку. Також полюбляла ходити в ресторани і різні кафе Дніпра.

Крім цього, 220 тисяч гривень жінка перерахувала якомусь мешканцю Запоріжжя, який жодним чином не належить до ЗСУ і не має з армією жодних зв'язків. Ще 73 тисячі були перераховані іншому громадянину, який так саме до благодійності чи армії не має стосунку.

Що вирішив суд

Нікопольський міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості жінки. Суддя призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки. У шахрайки конфіскують айфон, куплений за кошти від благодійних зборів, а також заборонять займатись зборами на благодійність.

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