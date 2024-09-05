Женщина собирала деньги на ВСУ, но часть присваивала себе

Стопка денег. Иллюстративное фото: pixels.com

В Днепропетровской области прошел суд о незаконном присвоении средств одним из Telegram-каналов, который собирал средства для военных, а половину присваивал себе. Администратор канала получила пять лет условно с конфискацией купленных на ворованные деньги вещей.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Как выяснилось в ходе следствия, жительница города Марганец отправилась в администратора Telegram-канала, но его владельца так и не удалось найти. По словам женщины, ей давали распоряжение размещать объявления о сборе средств на нужды ВСУ.

На личные счета обвиняемой поступило более 1,5 миллиона гривен, но 603 тысячи из них она присвоила себе. Из этих средств покупала себе продукты, игрушки, брендовую одежду и другую ценную технику. Также любила ходить в рестораны и разные кафе Днепра.

Кроме этого, 220 тысяч гривен женщина перечислила некоему жителю Запорожья, который никоим образом не относится к ВСУ и не имеет с армией никаких связей. Еще 73 тысячи были перечислены другому гражданину, который к благотворительности или армии не имеет отношения.

Что решил суд

Никопольский горрайонный суд утвердил соглашение о признании виновности женщины. Судья назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. У мошенницы конфискуют айфон, купленный за средства от благотворительного сбора, а также запретят заниматься сборами на благотворительность.