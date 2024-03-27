Воювали проти ЗСУ на сході — в Україні судитимуть ще п'ятьох зрадників
За матеріалами СБУ, в Україні судитимуть ще п'ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході. Усім зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 27 березня.
Що відомо про зрадників
У СБУ розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Росії усі зрадники проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Звідти добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.
"У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані "зуби дракона"", — йдеться у повідомленні відомства.
Правоохоронці повідомили, що в лютому 2024 року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.
Зазначаться, що один із затриманих — був ворожим снайпером, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині.
Ще один бойовик — спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов "курси" з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.
"Інші троє затриманих — брали участь у "м’ясних" штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині", — кажуть в СБУ.
Яке покарання чекає на зрадників
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- колабораційна діяльність.
Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, нещодавно СБУ також викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.
Крім того, на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки
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