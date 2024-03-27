Воювали проти ЗСУ на сході — в Україні судитимуть ще п'ятьох зрадників

Наслідки обстрілу Сєвєродонецька. Фото: ДСНС

За матеріалами СБУ, в Україні судитимуть ще п'ятьох зрадників, які воювали проти Сил оборони на сході. Усім зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба силового відомства у середу, 27 березня.

Читайте також:

Що відомо про зрадників

У СБУ розповіли, що на початку повномасштабного вторгнення Росії усі зрадники проживали у тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей. Звідти добровільно "мобілізувалися" до окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора.

"У лавах російських військ фігуранти штурмували українські міста на східному фронті та зводили фортифікаційні споруди, зокрема так звані "зуби дракона"", — йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці повідомили, що в лютому 2024 року зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута.

Зазначаться, що один із затриманих — був ворожим снайпером, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині.

Ще один бойовик — спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов "курси" з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку.

"Інші троє затриманих — брали участь у "м’ясних" штурмах Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині", — кажуть в СБУ.

Яке покарання чекає на зрадників

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, нещодавно СБУ також викрили жителя Одеси, який співпрацював із ворогом. Він брав участь у ракетних атаках по військових частинах та енергооб'єктах України, за що йому загрожує довічний строк у в'язниці.

Крім того, на Миколаївщині затримали жінку, яка співпрацювала з колаборанткою Монтян. Зрадниця у соцмережі поширювала дописи про війну в Україні, в яких всіляко виправдовувала дії країни-терористки