Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Воевали против ВСУ на востоке — в Украине будут судить еще пятерых предателей arrow

Воевали против ВСУ на востоке — в Украине будут судить еще пятерых предателей

27 марта 2024 15:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воевали против ВСУ на востоке — в Украине будут судить еще пятерых предателей
Последствия обстрела Северодонецка. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По материалам СБУ, в Украине будут судить еще пятерых предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке. Всем злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 27 марта.

Читайте также:

Что известно о предателях

В СБУ рассказали, что в начале полномасштабного вторжения России все предатели проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Оттуда добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

"В рядах российских войск фигуранты штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности, так называемые "зубы дракона"", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители сообщили, что в феврале 2024 злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Отметятся, что один из задержанных был вражеским снайпером, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а впоследствии воевал в Донецкой области.

Еще один боевик — сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов, но вскоре прошел "курсы" по тактике ведения боевых действий в условиях городской застройки. После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

"Другие трое задержанных — участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное в Луганской области", — говорят в СБУ.

Какое наказание ждет предателей

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

null

null
Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно СБУ также разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Он принимал участие в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Кроме того, в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки.

СБУ
суд
россияне
Донецкая область
обстрелы
Коллаборант
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом