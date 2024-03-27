Воевали против ВСУ на востоке — в Украине будут судить еще пятерых предателей

Последствия обстрела Северодонецка. Фото: ГСЧС

По материалам СБУ, в Украине будут судить еще пятерых предателей, которые воевали против Сил обороны на востоке. Всем злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства в среду, 27 марта.

Читайте также:

Что известно о предателях

В СБУ рассказали, что в начале полномасштабного вторжения России все предатели проживали во временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Оттуда добровольно "мобилизовались" в оккупационные группировки Южного военного округа страны-агрессора.

"В рядах российских войск фигуранты штурмовали украинские города на восточном фронте и возводили фортификационные сооружения, в частности, так называемые "зубы дракона"", — говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители сообщили, что в феврале 2024 злоумышленники попали в плен украинских защитников во время ожесточенных боев в районах Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Отметятся, что один из задержанных был вражеским снайпером, который в июне 2022 года обстреливал позиции Сил обороны в Северодонецке, а впоследствии воевал в Донецкой области.

Еще один боевик — сначала был санитаром эвакуационного подразделения медицинского взвода оккупантов, но вскоре прошел "курсы" по тактике ведения боевых действий в условиях городской застройки. После этого предателя назначили командиром штурмового отделения и перебросили под поселок Белогоровка на Краматорском направлении.

"Другие трое задержанных — участвовали в "мясных" штурмах Авдеевки и Марьинки, а также захватывали город Рубежное в Луганской области", — говорят в СБУ.

Какое наказание ждет предателей

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

коллаборационная деятельность.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Скриншот сообщения СБУ

Напомним, недавно СБУ также разоблачили сотрудничавшего с врагом жителя Одессы. Он принимал участие в ракетных атаках по военным частям и энергообъектам Украины, за что ему грозит пожизненный срок в тюрьме.

Кроме того, в Николаевской области задержали женщину, которая сотрудничала с коллаборанткой Монтян. Предательница в соцсети распространяла сообщения о войне в Украине, в которых всячески оправдывала действия страны-террористки.