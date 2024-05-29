Вплив РФ на спорт у світі: коментар Мінспорту

Т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій бідний. Фото: Скріншот відео

Найбільш кричущими випадками з точки зору допуску до спортивних змагань та отримання ліцензій росіян та білорусів, незважаючи на їх підтримку війни РФ проти України, є Міжнародна Федерація боротьби та дзюдо.

Про це Новини.LIVE сказав т.в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

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"Президентом Федерації боротьби є серб, який є знаним через свої тісні стосунки із російським істеблішментом. А почесним президентом Федерації дзюдо до недавнього часу був Путін. І досі віце-президенти у цьому виді спорту походять із РФ", — уточнив Бідний.

В.о. міністра додав, що РФ десятиліттями нарощувала свій вплив і у них досі все ще є величезний ресурс, аби цей вплив нарощувати далі та лобіювати своїх представників у міжнародних організаціях.

"Наше завдання – переконувати про токсичність та деструктивність російського впливу і натомість пропонувати себе як представника європейської спільноти та носіїв загальновизнаних цінностей і пропонувати свій порядок денний та кандидатів на позиції у міжнародних спортивних організаціях", — уточнив Бідний.

При цьому, за його словами, чимало спортивних федерацій не допускають російських атлетів до спортивних змагань, а деякі навіть призупиняють членство російських федерацій. Зокрема, це зробила федерація бадмінтону.

Нагадаємо, на війні проти РФ воюють понад 3 тисячі українських спортсменів та тренерів. Більша частина з них мобілізувалася добровільно. Наприклад, перша ракетка України Сергій Стаховський.