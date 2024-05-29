Влияние РФ на спорт в мире: комментарий Минспорта

И.о. министра молодежи и спорта Матвей бедный. Фото: Скриншот видео

Наиболее вопиющими случаями с точки зрения допуска к спортивным состязаниям и получению лицензий россиян и белорусов, несмотря на их поддержку войны РФ против Украины, является Международная Федерация борьбы и дзюдо.

Об этом Новини.LIVE сказал и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный .

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"Президентом Федерации борьбы является серб, который известен своими тесными отношениями с российским истеблишментом. А почетным президентом Федерации дзюдо до недавнего времени был Путин. До сих пор вице-президенты в этом виде спорта происходят из РФ" , — уточнил Бедный.

И.о. министра добавил, что РФ десятилетиями наращивала свое влияние и у них все еще есть огромный ресурс, чтобы это влияние наращивать дальше и лоббировать своих представителей в международных организациях.

"Наша задача – убеждать о токсичности и деструктивности российского влияния и предлагать себя как представителя европейского сообщества и носителей общепризнанных ценностей и предлагать свою повестку дня и кандидатов на позиции в международных спортивных организациях" , — уточнил Бедный.

При этом, по его словам, многие спортивные федерации не допускают российских атлетов к спортивным соревнованиям, а некоторые даже приостанавливают членство российских федераций. В частности это сделала федерация бадминтона.

Напомним, на войне против РФ воюют более 3 тысяч украинских спортсменов и тренеров. Большая часть из них мобилизовалась добровольно. К примеру, первая ракетка Украины Сергей Стаховский.