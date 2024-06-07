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Вночі РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури України — скільки цілей збито

7 червня 2024 08:02
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Вночі РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури України — скільки цілей збито
Мобільні вогневі групи захищають небо над Україною. Фото: 101 окрема бригада Територіальної оборони Закарпаття
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

 У ніч проти 7 червня ворог завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації. Українським військовим вдалося збити усі п'ять ракет та 48 БпЛА із 53 запущених.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України у п'ятницю, 7 червня.

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У ніч проти 7 червня РФ завдала удари по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації, а саме бомбардувальниками Ту-95МС та ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Загалом ворог застосував п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136. Українським захисникам вдалося збити усі запущені ракети та 48 "Шахедів" із 53, які були у небі.

"В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях", — йдеться в повідомленні.

Вночі РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури України — скільки цілей збито - фото 1
Ворожі цілі, які вдалося збити українським військовим. Фото: Повітряні сили України

Відомо, що повітряний напад противника відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних сил. 

Вночі РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури України — скільки цілей збито - фото 2
Допис Повітряних сил України. Фото: скриншот

Ми писали, що у Київській області внаслідок обстрілу сьогодні вночі, 7 червня, спалахнула пожежа на промисловому об'єкті. Тривога тривала чотири години, в регіоні працювали сили ППО.

Також вибухи було чути у Хмельницькій області.

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