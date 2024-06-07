Ночью РФ атаковала объекты критической инфраструктуры Украины — сколько целей сбито

Мобильные огневые группы защищают небо над Украиной. Фото: 101 отдельная бригада Территориальной обороны Закарпатья

В ночь на 7 июня враг нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации. Украинским военным удалось сбить все пять ракет и 48 БпЛА из 53 запущенных.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины в пятницу, 7 июня.

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В ночь на 7 июня РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Украины по стратегической авиации, а именно бомбардировщиками Ту-95МС и ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

В общей сложности враг применил пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА Shahed-131/136. Украинским защитникам удалось сбить все запущенные ракеты и 48 "Шахедов" из 53 находившихся в небе.

"В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях", — говорится в сообщении.

Вражеские цели, которые удалось сбить украинским военным. Фото: Воздушные силы Украины

Известно, что воздушное нападение противника отражало мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

Сообщение Воздушных сил Украины. Фото: скриншот

Мы писали, что в Киевской области в результате обстрела сегодня ночью, 7 июня, вспыхнул пожар на промышленном объекте. Тревога продолжалась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

Также взрывы были слышны в Хмельницкой области.